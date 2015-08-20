Avrupa’ya günde 40 bin yufka yediriyor

A+A-

Hollanda’nın Harderwijk şehrinde Evinde başladığı hazır yufka üretimini kısa sürede seri üretim yapan fabrika haline dönüştüren ve günde 40 bin adet yufka üretimi ile Hollanda, Almanya, Belçika, Avusturya, İsviçre, Macaristan gibi ülkelere ihraç eden Osman Avcı, Ensar Yufka fabrikasını mütevazı olduğu kadar yüzlerce insanın katıldığı bir törenle hizmete açtı.

Sunuculuğunu Yavuz Nufel’in yaptığı açılış töreninde bir konuşma yapan Osman Avcı, “2012 yılında bu yöresel bir ürünümüze olan talebi fark ederek üretim yapmaya başladık. Kısa sürede artan talepleri karşılayamaz hale geldik. Annem bir anadolu kadını olduğu için o yöresel damak tadını bire bir tutturmanın formülünü bulmuştu ve onun kontrolünde elle üretim yapıyorduk. Klasik yöntemle, yani günlük taze ve doğal yufka üretiminde ilk başlarda haliyle çok zorluklar çektik, elimde oklavayla saç üzerinde kendim de yufka pişirdiğim oldu. Eleman sıkıntısı çektik. Yöresel bir ürün olduğu için bu işi tam anlamıyla yapabilen eleman bulmak ta zorlandık” dedi.

Katıldıkları festivallerle Ensar Yufka’nın adı, tadı Hollanda sınırlarını aştığını ifade eden Osman Avcı, ilk başşarda talep olmasına rağmen marketlere girmediklerini günlük olarak 12 kişi ile çalışmalarına rağmen en fazla bin adetyufka üretebildiklerini belirten Avcı, Avrupa genelinde Çiğköftem başta olmak üzere Tatlıses çiğköfte, İstanbul çiğköfte, Öz çiğköfte gibi firmlarında Ensar Yufka’yı tercih etmeleri üzerine üretimi tamamen el değmeden seri ve daha fazla üretmenin yollarını araştırarak bu günlere geldiklerini vurguladı.

Otomatik üretime rağmen tadından tazeliğinde ve doğallığında en küçük bir değişim olmadığnı belirten Osman Avcı, “ Eğer biz bozulma, bir değişme söz konusu olsa, insanlar anadolunun o lezzetini bulamamış olsa ikinci kez almaz, Annem bu işin uzmanı olduğu ve işin başında olduğu için tek dikkat ettiği nokta tazeliği ve lezzetin köyünde pişirdiği yufka tadında olmasıdır” dedi.

Müşterilerininin ve dostlarının hayır duaları ile birlikte kesilen kurdalenin ardından davetliler çeşitli ikramlarla ağırlandı. Davetlilerin getirdiği çiçekler Ensar Yufka Fabrikasını adeta çiçek bahçesine döndürdü. Harderwijk yakınlarınlarında bulunan Ermelo şehrinde yeni yerinde üretimine başlayan Ensar Yufka bir aile şirketi olup aynı zamanda 12 kişinin de ekmek teknesi olması hasebiyle Türk yatırımcıların işsizliğin kol gezdiği Hollanda’da daha da önem kazanıyor.

Osman Avcı kimdir?

1972 Yozgat/ Boğazlıyan doğumlu olan Osman Avcı, orta ve liseyi Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nde ve Aksaray lisesinde bitirdikten sonra Mısır’da El Ezher Üniversitesini bitirdi.. 1995 yılında evlenerek Hollanda’ya gelen Osman Avcı çeşitli işlerde çalıştıktan sonra Hollanda Adalet Bakanlığı’na bağlı hapishanelerde manevi rehber olarak çalıştı.

Daha sonra bir süre ticaret ile uğraşan Osman Avcı, çocukluğundan beri hayalini kurduğu farklı olayan bib şey üretmek olarak devem etmek istediği ticaret hayatına Ensar Yufka ile kavuştu. Evli ve bir kız, iki erkek çocuğu olan Osman Avcı, Hollandaca ve Arapça biliyor.

Açılışın fotoğrafları için buraya tıklayınız.

© SONHABER.EU