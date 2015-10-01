Başarı KOÇ’tan, Destek Siz’den, Ödül Hollanda’dan

Hollanda her yıl olduğu gibi bu yılda sektörlerin en başarılı firmalarını seçiyor. Bu yıl et ve et ürünleri sektöründe Koç Vleeswaren var.
Daha önce diş hekimi Ahmet Kaya işlettiği diş Kliniği ile sektöründe aday gösterimesi ile Hollandalı Türkler bu yıl iki sekörde rakiplerini sollayarak birinciliği alması bekleniyor.
Koç Vleeswaren şirketinin yönetim kurulu Başkanı ve HOTİAD Başkanı da olan Hikmet Gürcüoğlu, 38 yıldır Hollanda ve Avrupa pazarında aktif olan Koç Vleeswaren şirketinin aday gösterilmesini memnunyetle karşıladığını ifade ederek, ipi göğüslemek biraz da sizlerin elinde” dedi.
İki aşamalı yapılan oylamada internet üzerinden ya da ücretsiz sms ile yapılacak olması yarışmanın kaderini belirleyecek.
Ödül 100 bin Avro
Hikmet Gürcüoğlu, böyle bir yarışmaya aday göstelişmelerini ve ödülü almaları halinde ne para ödülü çeşitli hayır işlerinde kullanacaklarını daha önceden açıkladığını söyledi.
Seçici kurul tarafından “ Böyle bir işletmenin Hollanda’da olmasından gurur duyduklarını söylemesi bile bize yeter. Seçilip seçimeyceğimiz de biraz da buradaki insanlarımıza kalmış. 38 yıldır bize inanan ürünlerimizi gönül rahatlığı ile tüketen insanlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.
Oylamaya nasıl katılacaksınız
Oyunuzu Koç Vleeswaren’a vermek ve desteklemk için , 4422 telefon numarasına NBSA 6724 yazıp gönder tuşuna basmak yeterli .
Hatta aşağıdaki linke tıkladığınızda bu veriler sizin için otomatik olarak dolduruluyor. Size ise ÜCRETSİZ olan bu SMS’i sadece bir tıkla göndermeniz kalıyor.
Editörün Notu:
Koç Vleeswaren bu ödülü mutlaka almalı.
Çünkü: Gönül rahatlığı ile et ürünlerini yiyebldiğimiz için
Çünkü: Ülkemiz ve Hollanda’daki Türkler üzerinde kara bulutlar dolaşırken böyle güzel haberlere, ödüllere ihtiyacımız olduğu için
Çünkü: Diğer girişimcilere cesaret verceği, önünü açacağı için.
Çünkü: Tereciye tere satmaya kalkmayıp işini en iyi yaptığı için
Çünkü: Başarı iltifata tabidir sözünü bilmedikleri halde başarının iltifatta kalmayıp ödülle taçlandırılması için.
Çünkü: Maddi ödülün onlarga muhtaç insan, öğrencinin yarasına merhem olacağı için.
Çünkü. Hollanda’da 50 yıllık göç serüvenimizde azmin zaferinin göstergesi olduğu için.
Çünkü: Bu başarı her ne kadar Hikmet Gürcüoğlu’nun başarısı olsa da Hollanda Türk Tooplumuna mal olacağı için
Bize düşen oyumuzu bir an önce kullanmak.
http://kocvleeswaren.com/sms/sms.html
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