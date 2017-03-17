Berlin’in “Küçük İstanbul”u vitrin kararttı

Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak da adlandırılan semti Kreuzberg’de esnaf vitrin karartma eylemi yaptı. Esnaf, artan fahiş kiralar ve sözleşme iptallerini protesto etti.

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Almanya’nın başkenti Berlin’de küçük esnafın faal olduğu bölgelerin değer kazanmasıyla birlikte yatırımcıların buraya yönelmesi, ev sahiplerini ve emlakçıları da harekete geçirdi. Bölgedeki binaları satın alan yatırımcılar, kiralara fahiş zam yapan ev sahipleri ve emlakçılar, küçük esnafın varlığını tehlikeye sokunca, esnaf kepenk indirdi. “Bizi buradan atmak istiyorlar” diyen esnaf, vitrinleri kararttı.

TBB’DEN DESTEK

​Kreuzberg’deki Oranienstrasse’de birçok esnaf vitrinlerini gazete kağıdı ile kapatıp kepenk indirdi. Asırı kira talepleri ve sözleşme iptalleri ile isinden olma tehdidi yasayan esnafın birçoğu Türk. Alibi Cafe, ‘Ora’ adlı kültür merkezi, terzi ve kiosklar eyleme katılırken Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) da bir bildiri dağıtarak esnafa destek verdi.

“SİYASİLER İLGİLENSİN”

Konuyla ilgili açıklama yapan TBB Yönetim Kurulu üyesi ve saymanı Remzi Uyguner, “Kreuzberg gibi geleneksel isçi ve dar gelirlilerin yaşadığı semtler son zamanlarda oldukça değerlendi. Bunun sonucu olarak özellikle kiralar son derece yükseliyor. Bu artıştan küçük esnaf olumsuz etkileniyor. Kapıya kilit vurmak ya da taşınmak zorunda kalıyorlar. Federal bir yasa olan kiracılar yasası ise isletme ve esnafı korumakta yetersiz. Bu eylemle amacımız, federal milletvekillerine sesimizi duyurmak ve esnafın da ev ya da mülk sahibine karsı haklarını korumasını sağlamak” diye konuştu.

MAHKEMELİK OLDULAR

​Oranienstrasse’deki ‘Spaetkauf’, su anda ev sahibiyle mahkemelik. Yanındaki terzi ise kira sözleşmesini ancak mahalle esnafının desteği ile uzatabildi. Caddenin Adalbertstrasse kösesine yakın olan ‘Tabak ve Presseshop’ da eyleme destek verdi. Burada çalısan Oben Türkeli, “Sözleşmesi biteni ya iki üç kat kira artısı bekliyor, ya da dükkanı terk etmek. Bu hem mahallenin sosyal yapısını değiştiriyor, hem küçük esnaflığı bitiriyor. O nedenle komşularımızla dayanışma içindeyiz. Kimse gitmesin” dedi.

BERLİN KABUK DEĞİŞTİRİYOR

Benzer durum daha önce ‘Bizim Bakkal’ adlı manavın basına gelmişti. Kuzey Neukölln’de de birçok esnaf aynı korkuyu yasıyor. Bazılarının dolan sözleşmesi de uzatılmıyor. Berlin kabuk değiştiriyor ve yeni mülk sahipleri eskileri yavaş yavaş uzaklaştırmaya çalışıyor. Siyaset ise uzaktan seyrediyor.

Sabah.de