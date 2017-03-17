Bir dünya devine daha büyük şok

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında test sonuçlarını yanıltıcı yazılım kullandığını söyledi.
Alman haber Ajansında (DPA) yer alan habere göre Dobrindt, Alman Otomobil üreticisi Audi’nin, bazı dizel motorlu araçların egzoz emisyon testleri sırasında egzoz temizleme sistemini devreye sokan yazılım kullandığını ifade etti.
Bu durumun 2009-2013 yıllarında üretilen V6 ve V8 dizel motorlu Audi A8 ve A7 modellerinde fark edildiğini aktaran Dobrindt, bu konuyu bugün Audi’nin de bünyesinde olduğu Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Müller ile görüştüğünü kaydetti.
Bakan Dobrindt, söz konusu durumdan dolayı 24 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.
Haber7
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