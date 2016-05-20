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Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Bir yıl içinde ABD ve AB çökecek ”

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, Business Insider’a verdiği röportajda bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngördüğünü söyledi.

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” Bir yıl içinde ABD ve AB çökecek ”

Efsanevi yatırımcı Jim Rogers, Business Insider’a verdiği röportajda bu yıl sonunda veya önümüzdeki yıl tüm zamanların en büyük krizini öngördüğünü söyledi. Rogers, “Yatırım kariyerimde çok erken öğrendim: Amerika’daki bazı hisse senetleri bir balona dönüşüyor. Balonlar oluşuyor. Ve sistem çökecek. Ben de bu yüzden Çin’e taşındım ve çocuklarım Çince öğreniyor. Devletlerin iflas ettiğini göreceksiniz. İzlanda gibi. Başka ülkelerde bu kez batacak. Batı medeniyeti çökecek. Hayatınız boyunca yaşayacağınız en büyük çöküş olacak” dedi.

BU YIL SONUNDA OLACAK

ABD’deki balon oluşumunun çökmesinin vadesi konusunda ise Jim Rogers oldukça endişeli. Rogers’a göre piyasalardaki büyük kriz bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl gibi kısa bir vadede gerçekleşecek. 2008 krizindeki gibi patlamanın hiç beklenmeyen bir ülkeden geleceğini söyleyen Rogers, “2007’de İzlanda iflas etti. Herkes şaşırdı. ‘Onların bir piyasası mı var?’ diye soranlar oldu. Daha sonra İrlanda ve Bear Stearns çöktü. Daha sonra da Lehman Brothers. Döngü her zaman böyle. Her zaman bakmadığımız yerde gelişir” şeklinde konuştu.

BORÇ HİÇ BU KADAR KÖTÜ OLMAMIŞTI

ABD başta olmak üzere dünyadaki borç miktarının hiçbir zaman bu kadar kötü olmadığının altını çizen Rogers, “2008 krizinde Çin’in elinde büyük bir fazla rezervi vardı kötü günler için. Zor günler geldi ve onlar da paralarını harcamaya başladı. Şu anda Çin’in bile borcu var. ABD Merkez Bankası’nın bilançosu 2008’e göre beş kat daha büyük” dedi.

Haber7

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