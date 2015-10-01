BKR’den borçlu vatandaşlarla ilgili olumlu açıklama

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Açıklanan verilerde geçtiğimiz yıla göre BKR’de kaydı olan vatandaşların ödemelerinde aksaklıkların yaşanmamasındaki oran yüzde 29 artış gösterdi. Ödemelerini geciktiren vatandaşların sayısı Temmuz 2016 tarihinden bu yana yüzde 5 azaldığı bildirildi.

BKR’in borçlarını düzenli ödeyen veya tamamen kapatan kişilerin kaydını tutan CKİ sisteminde 10,3 milyon kişinin kayıtlı olduğu belirtildi. Totalde bu kişilerin yüzde 93’ü borçlarını aksatmadan ödeyebilirken yüzde 7’si ise ödemelerinde gecikme yaşıyor.

BKR yönetim kurulu başkanı Peter van den Bosch yaptığı açıklamada, 2011 yılında vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığı ve ödemelerde gecikmelerin başladığına dikkat çekerek, bu konuda Ocak 2016 tarihinden itibaren yıllar sonra ilk kez düşüş yaşandığından memnun olduklarını dile getirdi.

Ülke ekonomisinin son 2 yıldır ilerleme kaydetmesine değinen van den Bosch, ” alım gücü az da olsa artış gösteriyor. Vatandaşları borçlarnma ve krediler konusunda bilgilendiriyoruz. Borcunu ödeyemeyen vatandaşların sayısında yaşanan düşüşün devam etmesini temenni ediyoruz ” dedi.

SONHABER.EU