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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Blokker bilgi vermeden 350 kişiyi işten çıkarmış

Hollanda’da Blokker Holding bünyesinde bulundurduğu Marskramer, Xenos ve İntertoys gibi mağazalarıyla ilgili gündeme gelmesinin ardından şimdi de bilgi vermeden 350 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı.

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Blokker bilgi vermeden 350 kişiyi işten çıkarmış

RTL Nieuws haberine göre Blokker Holding bünyesinde bulundurduğu Marskramer mağazasında 2015 ve 2016 yıllarında konu ile ilgili bilgi paylaşmadan 350 kişinin işine son verdi. Daha önce de Blokker’da işçi kıyımı konusunda verdiği bilgilere göre daha fazla çalışanın işten çıkarıldığı aktarıldı.

Tarihinde ilk kez 2015 yılında zarar eden Blokker Holding revizyona gideceğini duyurmuştu. 2015 ve 2016 yıllarında Blokker mağazasında çalışanlardan 800 kişinin işten çıkarıldığını bildiren firmayı RTL Z yalanlamış ve işine son verilenlerin sayısının kamuoyu ile paylaşılan sayının iki katı olduğunu açığa çıkarmıştı.

Yapılan son incelemelerde Marskramer’da işten çıkarılan işçi sayısının da firmanın belirttiği sayıdan daha fazla olduğu saptandı. Bu durumda Blokker Holding Marskramer’da çalışan 350 kişinin işine sessiz sedasız son verdiği bildiriliyor.

SONHABER.EU

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