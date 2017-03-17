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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Blokker İntertoys’u satıyor

Blokker Holding İntertoys ile birlikte bünyesinde bulundurduğu Bart Smit ve Toys XL’i İngiliz firması Alteri’ye satıyor.

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Blokker İntertoys’u satıyor

Alınan bilgilere göre İntertoys, Bart Smit ve Toys XL oyuncak mağazalarıyla 4 bin çalışan Alteri firmasına devredilecek. Satış bedeli ile ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz firmanın oyuncak piyasasında güçlü pozisyonda bulunan İntertoys’u satın alarak doğru bir yatırım yaptığını düşündüğü belirtildi.

İntertoys 1976 yılında ilk Gouda kentinde faaliyete geçti. Hızla büyüyen İntertoys’un şu an Hollanda, Belçika, Almanya ve Lüksemborg’da 500 mağazası bulunuyor.

Blokker Holding daha önce yaptığı açıklamada revizyona gideceğini duyurmuş ve zarar etmemek için bünyesinde bulunan Leen Bakker, Xenos, Big Bazar, Intertoys en Maxi Toys satıp sadece Blokker mağazalarına odaklanacağını aktarmıştı.

SONHABER.EU

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