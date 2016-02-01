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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Blokker ve Marskramer 200 mağazasını kapatıyor

Hollanda’da Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar, Leen Bakker ve Marskramer gibi mağazaları bünyesinde bulunduran Blokker Holding 200 mağazasını kapatacağını duyurdu. Yaklaşık 2 bin çalışanın işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

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Blokker ve Marskramer 200 mağazasını kapatıyor

Blokker Holding tarafından yapılan açıklamada 200 Blokker ve Marskramer mağazalarının kapatılacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Basın sözcüsüne göre kapatılacak olan mağaza çalışanları konuyla ilgili bilgilendirildi. Ancak Utrecht mağazasında çalışanlar haberi basından öğrendindiğini ifade etti.

FNV sendikası Blokker’ın aldığı kararla ilgili şaşkın olduklarını ve bu durumda yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalacağını belirtti.

Piyasada yerini korumak için böyle bir karar aldığını aktaran Blokker, ” ayakta kalabilmek için bu hamleyi yapmak zorundayız. Bir çok çalışanın zor durumda kalabileceğinin farkındayız. Fakat değişen piyasada yer alabilmek ve tüketicinin isteklerini karşılayabilmek için geride kalan 400 mağazalara yeni düzenlemeler yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Alınan bilgilere göre kapatılacak olan mağazaların zarar ettiği ve lokasyonlarının uygun olmadığı gerekçesiyle devam etmeyeceği belirtiliyor.

Blokker ilerde Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar ve Leen Bakker gibi mağazalarla ilgili de düzenleme yapılacağını bildirdi.

SONHABER.EU

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