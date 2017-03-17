Borçluların Youtube’da yayınlanmasına engel

Hollanda’da haciz bürosu borcunu ödemeyenleri Youtube’dan yayınlayacağını açıklamıştı. Ancak yerel yönetimin aldığı karar genel merkez tarafından engellendi. Holding sahibi, ” vatandaşın peşine kamera yollayamayız ” dedi.
Straetus Flevoland haciz bürosu genel müdürü Loyd Hendriks borcunu ödemeyen kişilerin kimliğini ifşa etmeden Youtube’dan ev/işyerlerine yaptıkları ziyaretlerin görüntülerini yayınlayarak baskı oluşturuğ borçları tahsil etmeyi planlıyordu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Straetus Holding’in sahibi Emile Spruijt, Straetus Flevoland’ın bağımsız çalışıp kararlar alabileceğini ancak Holding’in adını kullandıkları için kafalarına göre uygulamalar gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.
Spruijt, ” bizim adımızı kullanan bir kurumun aldığı kararlarda bizim çizgimizin dışına çıkmaması gerekir. Bizim çalışma sistemimizde vatandaşın peşine kamera takarak onları internette yayınlamak gibi bir durum söz konusu değildir. İsmimizi kullanan herkes de bu durumu dikkate alarak çalışması gerekir ” sözleriyle iki gündür yaşanan tartışmalara son noktayı koymuş oldu.
SONHABER.EU
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