Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Bu yardım işsiz gençleri çok sevindirecek! Aylık 460 Euro

Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençlere 2017’den itibaren ayda 460 Euro ödenecek.

A+A-

Bu yardım işsiz gençleri çok sevindirecek! Aylık 460 Euro

Fransa’da 2017’den itibaren ülke genelinde eğitim hayatını noktalamış çalışmayan gençlere maddi yardım gerçekleştirilecek.

1 Ocak’tan itibaren başlayacak ‘Gençlik garantisi’ yardımından 16-25 yaş aralığında olup hiç bir işte çalışmayıp okul ya da formasyona da gitmeyen gençler faydalanacak. Yardım için belirlenen miktar ise aylık 460 Euro. 2015 yılında, Marsilya, La Réunion, Le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, Cournon-d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers et Ambert, le Finistère, l’Eure, l’Aude ve Vosges bölgelerine ödenmeye başlayan yardım böylece 1 Ocak’tan itibaren tüm ülke geneline yaılmış olacak.

Bu yardımdan yararlanmak için, her bölgede bulunan ‘Missions locales’lere başvurmak gerekiyor.

Dosya üzerinden yapılacak başvurularda yardımların bir komisyon onayından geçtikten sonra başlayacağı kaydedildi.

KAYNAK ARTI33.COM

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Çaresiz vatandaşlar Kral’ın kapısını çalıyor Çaresiz vatandaşlar Kral’ın kapısı...

Hollanda'da vatandaş Kral Willem Alexander'dan ev,para, tatil gibi isteklerde bulunurken Brabantlı annenin Kraliçe'ye yazdığı mektup yü...

Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı Hollanda’da birikim yapmak zorlaşt...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaş para biriktirmekte zorlanırken giderlerin de artış g...

‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor! ‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor!

Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren güzellik ve makyaj uzmanı Zehra Altınsoy adı ‘ZA’ olarak artık bir marka oldu...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Avcı yeni Emre’sini Hollanda’da buldu Avcı yeni Emre’sini...

Ligde şampiyonluk yarışını sezon sonuna kadar sürdürmek iste...

Bu yardım işsiz gençleri çok sevindirecek! Aylık 460 Euro Bu yardım işsiz gençleri ...

Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençl...

Erdoğan sinyali verdi! Büyük operasyon başlıyor Erdoğan sinyali verdi! Bü...

Fırat Kalkanı harekatı ile kuşatma altına alınan El Bab, DAE...

Amsterdamlı Mustafa’ya kinini kusan Hollandalı Amsterdamlı Mustafa’...

Hollanda'da Amsterdamlı Mustafa'ya içindeki Türk ve Müslüman...

Çaresiz vatandaşlar Kral’ın kapısını çalıyor Çaresiz vatandaşlar Kral&...

Hollanda'da vatandaş Kral Willem Alexander'dan ev,para, tati...

Hollanda’da sosyal medya mercek altına alınıyor Hollanda’da sosyal ...

Hollanda'da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçi...

Rusya’da terör alarmı Rusya’da terör alar...

Polis, Moskova'da 3 tren istasyonunu bomba ihbarı nedeniyle ...

“PKK çocukları kaçırıp DEAŞ’a satıyor!” “PKK çocukları kaçı...

"Asıl mücadelemiz Müslüman görünümlü iblislerle"...

Galaxy S6 Edge de Alev Aldı! Galaxy S6 Edge de Alev Al...

Son aylarda Samsung'un şöhreti ne yazık ki patlamalarla zede...

Almanya’ya iltica talebi 3 kat arttı Almanya’ya iltica t...

Bu yıl Türkiye'den Almanya'ya iltica edenlerin sayısı geçtiğ...

VIDEO GALERİ