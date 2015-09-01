Bu yardım işsiz gençleri çok sevindirecek! Aylık 460 Euro

Bu yardım gençleri çok sevindirecek. İşsiz ve okumayan gençlere 2017’den itibaren ayda 460 Euro ödenecek.

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Fransa’da 2017’den itibaren ülke genelinde eğitim hayatını noktalamış çalışmayan gençlere maddi yardım gerçekleştirilecek.

1 Ocak’tan itibaren başlayacak ‘Gençlik garantisi’ yardımından 16-25 yaş aralığında olup hiç bir işte çalışmayıp okul ya da formasyona da gitmeyen gençler faydalanacak. Yardım için belirlenen miktar ise aylık 460 Euro. 2015 yılında, Marsilya, La Réunion, Le Vaucluse, le Lot-et-Garonne, Cournon-d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Thiers et Ambert, le Finistère, l’Eure, l’Aude ve Vosges bölgelerine ödenmeye başlayan yardım böylece 1 Ocak’tan itibaren tüm ülke geneline yaılmış olacak.

Bu yardımdan yararlanmak için, her bölgede bulunan ‘Missions locales’lere başvurmak gerekiyor.

Dosya üzerinden yapılacak başvurularda yardımların bir komisyon onayından geçtikten sonra başlayacağı kaydedildi.

KAYNAK ARTI33.COM