Bu yıl onlara daha çok iş düşüyor

Başta Hollanda olmak üzere komşu ülkelerden de gelenlerle yüzbinlerce insanın yaz tatili için karar verdiği Utrecht Turizm fuarı için çalışmalar başladı.

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Turizmde söz sahibi ülkelerle birlikte onlarca ülke ve binlerce turizm şirketinin boy gösterdiği Utercht Turuizm fuarında Türkiye 750 metre kareye kurulacak standı ile ziyaretçilere hizmet verecek.

Daha önce 46 kez düzenlenen ve bu yıl Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 47’incisi düzenlecek Fuar’ın adresi her yıl olduğu gibi Jaarbeurs fuar alanı.

10 Ocak 2017 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak fuar 15 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek. Fuarın açılış gününde T.C. Lahey Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtım Müşavirliği, Bakanlık Müsteşarı Ömer ARISOY ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin katılacağı bir resepsiyon düzenleneceği öğrenildi.

Hollanda’da her yıl 8 milyon insanın yılda en az bir kez yurt dışı tatiline gittiği ve büyük çoğunluğunun kararını Utrecht Turizm Fuarı sonrasında verdiği biliniyor.

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