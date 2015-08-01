C&A’da hem alışveriş hem eğlence

C&A Hollanda yaptığı açıklamada müşterilere sunacakları yeni konsept ile mağazaların daha eğlenceli ve heyecan verici olacağını belirtti.
Yazdan sonra başlatacakları yeni konsept hakkında bilgi veren C&A Hollanda genel müdürü Marc Estourgie, ” Mağazalarımızda köklü değişiklikler yapacağız. Özellikle daha çekici kılmak için mağazalarımızı karanlık ve heyecan verici bir ortama dönüştürüp, müşterilerimizin alışveriş sırasında eğlenmesini de sağlamış olacağız” açıklamasında bulundu.
Önümüzdeki dört yıl için 1 milyon euro yatırım yapacağı belirtilen C&A’nın aynı zamanda online alışverişe de yöneleceği bildirildi.
Marc Estourgie son yıllarda sektörde yaşanan olumsuz havanın yavaş yavaş düzelmeye başladığını ifade ederek bu durumun kendileri için de olumlu geri dönüşüm sağladığını aktardı.
FNV sendikası C&A’nın 10 yıldır personellerin maaşına zam yapmadığı için uyarıda bulunmuştu. Bu konuya da değinen Marc Estourgie, 1 Nisan tarihinden itibaren yeni CAO’dan tüm personelin faydalanabileceğini belirtti.
SONHABER.EU
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