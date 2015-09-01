Çaresiz vatandaşlar Kral’ın kapısını çalıyor

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Hollandalı vatandaşların Kral’a her yıl binlerce mektup yolladığını belirten RTL Nieuws, gizli tutulan bu mektuplardan bazılarına ulaşmasının ardından halkın zor durumda kaldığında Willem Alexander’ın kapısını çaldığı görülüyor.

Vatandaşların yazdığı mektuplarda, ” siz bizim son umudumuzsunuz, hayallerimizi gerçekleştirmek için bize 100 bin euro verebilirmisiniz? ”, ” Bize lütfen yardım edin”, ” Çaresiz olduğumuz için size yazmaya karar verdik, tüm gün ağlayabilirim”, Büyük bir ev istemiyorum ancak hayatımda bir kez olsun çocuklarımla birlikte tatil yapmak istiyorum ” gibi istek ve çaresizlik ifadelerinin yer alması aslında ülkede vatandaşın sorunları olduğu takdirde bunu nasıl çözmesi gerektiğini bilmemesi ya da yetkililer tarafından ciddiye alınmadığını ortaya koyuyor.

Yazılan mektuplar arasında en dikkat çekici olanı ise Brabantlı bir annenin, ” çok çaresizim. Çocuğuma yiyecek bulamıyorum. Sizlerden para istemiyorum. Sadece ne yaşadığımı nasıl bir durumda olduğumu bilin istedim ” sözleriyle bulunduğu çaresizliği Kraliçe Maxima’ya anlatması oldu.

Sosal İşler Bakanlığı Devlet Sekreteri Klijnsma,” mektup yoluyla Kral’dan para isteyenlere tabiki para vermiyoruz. Ancak gerekli merciler zorda olan vatandaşlarla irtibata geçiyor ve kendilerini bulundukları zor durumdan kurtarabilmek için önerilerde bulunuyor” dedi.

SONHABER.EU