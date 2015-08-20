” Çiçeğin başkenti Hollanda ” için üretim yapacaklar

Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip Hollanda için çiçek tohumu üretmeye başladı.
Türkiye’nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Bayındır ilçesindeki üreticiler, geliştirdikleri sıcağa dayanıklı siklamen türünü Hollandalı bir firma için üretmeye hazırlanıyor. Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP), dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk paya sahip Hollanda için çiçek tohumu üretmeye başladı.
AA
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