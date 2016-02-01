Corendon düğün turzimini başlatıyor

Türkiye turizminin yükselen değeri Corendon Turizm Grubu, yine bir ilki başlattı. Corendon, Turizm Bakanlığı’nın desteklemiş olduğu “Komşunu al gel, Düğününü Türkiye’de yap” kampanyasından yola çıkarak Hollanda ve Belçika’dan Türkiye’deki otellerinde düğün yapmak isteyen misafirleri için uçak bileti, konaklama ve düğün törenini kapsayan düğün paketleri sunarak düğün turizmini başlatıyor.

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Turizm yatırımlarına hız kesmeden devam eden Corendon Turizm Grubu, bir ilke daha adını yazdırdı. Geleneksel turizmin yanı sıra düğün turizm alanında da atağa kalkan Corendon Tur Operatörlüğü, hayalindeki düğünü gerçekleştirmek isteyen misafirleri için tam kapsamlı düğün paketi hizmeti sunuyor. Turizm Bakanlığı’nın desteklemiş olduğu “Komşunu al gel, Düğününü Türkiye’de yap” kampanyasından yola çıktıklarını belirten Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu, turizm sektöründe bir ilke imza attıklarının altını çizdi. Uslu, “Corendon Turizm Grubu olarak, 2017 yılında yine bir ilki başlatıyoruz. Türk turizminin düğün turizmi alanında da atağa kalkması için harekete geçiyoruz. Türkiye’deki otellerimizdeki cazip düğün paketleri ile Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türklere ve Türkiye’yi tanıyan bilen yabancılara unutamayacakları bir düğün vaat ediyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak kapalı salonlarımızda, iskelelerimizde, çim alanlarımızda veya havuz başında profesyonel servis ve lezzetli menüler eşliğinde sevdikleriyle unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkesi otellerimize bekliyoruz” dedi.

Balayı çiftlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatan Premier Solto Hotel, Grand Park Lara, Grand Park Kemer, Grand Park Bodrum ve Miplaya Hotel gibi Corendon Otelleri’ni kapsayan düğün paketleri; uçak, konaklama ve düğün yemeğini içeriyor.

Türkiye’nin 4. Büyük Tur Operatörü



1997 yılında Hollanda’da kurulan Corendon Tur Operatörlüğü, Turizm Veri Bankası tarafından yapılan Paket Tur 2016 araştırması sonuçlarına göre Türkiye’ye turist getiren tur operatörleri arasında Hollanda’da yüzde 51,3; Belçika’da ise yüzde 32,5 pazar payı ile birinci sırada yer alıyor. Corendon, aynı araştırmada tüm ülkelerden Türkiye’ye en çok turist getiren tur operatörleri arasında 4. büyük tur operatörü oldu. Kurulduğu günden bugüne, Türkiye’de deniz kum güneş paketleri dışında alternatif turizm türlerini geliştirmek için her yıl yeni yatırımlar yapan Corendon, kültür, golf, bisiklet, futbol, briç turları, diyaliz, göz tedavisi, estetik, saç ekimi gibi sağlık turizmi paketleri, terzi turizmi gibi birçok farklı alanda operasyonlar yürüterek bu turizm çeşitlerinin gelişimine katkıda bulundu.

Corendon Hotels&Resort Hakkında

Türkiye’nin sahil beldelerindeki gözde otelleriyle dikkat çeken Corendon Otelleri, 2017’de de misafirlerine benzersiz bir tatil deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Bu oteller arasında; Antalya’nın plajlarıyla ünlü Lara, Kundu bölgesinde sınırsız gündüz ve gece aktiviteleri ve su kaydırakları ile aileler tarafından tercih edilen Grand Park Lara; Akdeniz‘in saklı köşesi Kemer’in Beldibi bölgesinde doğa ile iç içe Grand Park Kemer; Bodrum’un kalbinde cennetten bir köşe Turgutreis’teki Grand Park Bodrum; Çeşme Alaçatı’daki otantik atmosferi ile rüzgar sörfü tutkunlarına ve eşsiz düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan Premier Solto Hotel by Corendon; Ege’nin huzur dolu mavisinin tadının çıkarılabileceği Çeşme Boyalık mevkiindeki Miplaya Hotel by Corendon bulunuyor.

Detaylı bilgi için:

Feveran İletişim / Özlem TERZİ YILDIRIM/ 0505 310 26 40 / ozlem@feveraniletisim.com