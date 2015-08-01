Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Den Haag belediyesi gençlerin borçlarını ödüyor

Hollanda’da Den Haag belediyesi borçlu gençlerin hayatını tekrar düzene sokması için başlattığı yeni uygulamanın test sonuçları olumlu olduğu için borçları ödemeye devam edeceğini duyurdu.

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Den Haag belediyesi gençlerin borçlarını ödüyor

Den Haag belediyesi 1 milyon euro bütçe ayırıp Gençlik Perspektif Fonu kurarak SchuldenLab070 adını verdiği uygulama ile 53borçlu gencin hayatına tekrar yön verebilmesi için borçları ödeme testi başarılı olduğunu duyurdu.

Projenin başarılı olmasının ardından aynı uygulamaya devam edileceğini bildiren Den Haag belediyesi, 18-27 yaş arası gençlerin daha fazla borç batağına girmeden bu durumdan kurtulması için elini taşın altına koyarak diğer belediyelere örnek oluyor.

Belediyenin iyi niyetinin suistimal edilmemesi için bu uygulamanın test sürecinde borçlarına yardım edilen 53 gencin önceden çok iyi araştırıldığı bildirildi. Den Haag belediyesi başlattığı bu uygulamada gençlerin borçlu oldukları kurumlarla bizzat irtibata geçerek bazı borçların silinmesini sağlıyor bazıların da ise bu proje için özel olarak kurulan fondan borçları tahsil ediyor.

Belediyenin uygulamasından bazı kurumların memnun olmadığı aktarılırken Aegon ve İNG’nin desteklediği açıklandı.

SONHABER.EU

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