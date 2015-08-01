Doğu Karadeniz’den 27 ülkeye hamsi ihracatı

Doğu Karadeniz’den 1 Eylül 2016’dan bu yana 27 ülkeye hamsi ihracatı gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin Fransa, Belçika ve İtalya olduğu belirtildi.

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AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun 1 Eylül-27 Şubat tarihlerindeki döneminde 27 ülkeye 838 bin 452 kilogram hamsi satılarak karşılığında 4 milyon 60 bin 403 dolar gelir elde edildi.

Önceki sezonun aynı döneminde ise 973 bin 563 kilogram hamsi ihracatı karşılığında 4 milyon 515 bin 557 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre, 2016-2017 av sezonunun 6 aylık döneminde ihraç edilen hamsi miktarı önceki döneme göre yüzde 14 azaldı, ihracat geliri ise yüzde 10 düştü.

Söz konusu dönemde hamsi ihraç edilen ülke sıralamasında ise 195 bin 963 kilogram ile Fransa ilk sırayı alırken bunu 188 bin 57 kilogramla Belçika ve 132 bin 592 kilogramla İtalya takip etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2016’da başlayan avlanma sezonundan bugüne kadar Türkiye’den 838 bin 452 kilogram karşılığında 4 milyon 60 bin 403 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye’den bu dönemde 27 ülkeye hamsi ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Gürdoğan, 2016 ile 2017 yılı av sezonunda bir önceki yıl av sezonuna göre avlanan hamsi miktarının düşük olmasının ihracatın da düşmesine neden olduğunu kaydetti.

Ürün miktarının az olmasının yol açtığı fiyat yüksekliği karşısında yurt dışı piyasalardaki talebin de düşük kaldığını vurgulayan Gürdoğan, “Yoğun bir balık tüketim kültürünün olduğu Avrupa ülkelerinde, Türk hamsisine en büyük talep Türk nüfusundan gelmekte ancak piyasada en önemli belirleyici parametre fiyat düzeyi olmaktadır.”

Gürdoğan, fiyatların yüksek olması karşısında iç piyasada olduğu gibi yurtdışı piyasalarında da tüketicilerin alternatif ikame ürünlere yöneldiğini işaret etti.

Kaynak AA