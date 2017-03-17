Doktor asistanlarının maaşına zam müjdesi

CNV Zorg & Welzijn Hollanda’da çalışan yaklaşık 30 bin doktor asistanına zam yapılması yönündeki görüşmelerde işveren ve sendikalarla anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Sendika yetkilileri ve işverenlerin , 1 Eylül 2017’de yapılacak yüzde 2 oranındaki zam ve daha sonraki uygulanacak olan maaş artışlarıyla ilgili anlaşmaya vardığı belirtildi.

1 Eylül’de yapılacak yüzde 2’lik zamla birlikte 0.5’lik de bir defaya mahsus ödenek verilecek olmasının yanı sıra 2018 yılında da yüzde 1.5 zam ve yine yüzde 0.5’lik tek seferlik ödenek hakkı belirlendiği bildirildi.

Ağır çalışma koşullarının hafifletilmesi için 1 Mart 2019 tarihinden itibaren gece vardiyasında en az iki asitanın çalışması öngörülüyor.

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