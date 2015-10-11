DSW’den beklenmedik hamle, eigen risico’yu düşürdü

Hollanda’da eigen risico ve sağlık primleri tartışılırken, ilk hamle DSW’den geldi. DSW eigen risico ve sağlık priminde indirim yaptığını duyurdu.

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Yıllık sağlık primini açıklayan ilk sağlık sigortası firması bu yıl da DSW oldu. DSW her yıl bu konuda başı çekip, primler ve eigen risico’nun şekillenmesinde en etkili olan kurum olarak biliniyor.

Meclisin aldığı karar ve muhalefetin sunduğu alternatif teklifler tartışılırken, DSW’den beklenmedik bir hamle geldi. Geçici hükümet 2018 Yılında eigen risico’nun 385 euro’da kalmasına karar kıldı. Ancak sağlık primlerine zam yapılmıştı.

DSW 2018 yılı içinden açıkladığı prim ve eien risico ücretleriyle herkesi şaşırttı. Alınan bilgilere göre sağlık sigortası priminde 50 kuruş indirim yapan DSW, eigen risico’yu da 375 euro’ya düşürdü.

DSW’de genel sağlık sigortası primi 107,50 euro olarak açıklandı. Geniş bilgi için DSW’nin sitesinden bilgi alabilirsiniz.

SONHABER.EU