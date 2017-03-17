Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dünya’da ilk. Altın satan ATM’ler geliyor

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, “Dünyada ilk olarak üretilen sertifikalı altın veren ATM’den günün her saatinde para çeker gibi sertifikalı altın satın alınabilecek. ATM’leri 2018’in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum.” dedi.

A+A-

Dünya’da ilk. Altın satan ATM’ler geliyor

Mehmet Kaptana, hem donanımı hem de yazılımı tamamen Türk mühendislerine ait olan makineyi Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle 2 yılda tamamladıklarını söyledi.

Cihazın 1 gramdan 50 grama kadar 16 değişik çeşit altın verebildiğini aktaran Kaptana, şu bilgileri verdi:

“Sistemde 24 değişik çeşit altına kadar çıkabiliyoruz. İsterseniz kredi kartıyla isterseniz nakit verdiğiniz zaman paranızı bozuk para şeklinde verebilecek bir yapımız var. Şu anda sertifikalı ve garantili altınları verebiliyoruz. Altınmatik bu konseptte dünyada ilk. Çünkü şu andaki varolan sistemler normal altınları verebilmekte, bizimkisi ise sertifikalı ve garantili altınları verebilmektedir. Bu da sahtekarlığın biraz daha fazla önüne geçmektedir. Şu andaki mühendislerimizin çalışması ise vermiş olduğumuz altınları para karşılığında tekrardan geriye almak üzere kurulu. Yapmış olduğumuz çalışma bu şu anda.”

Kaptana, ATM’lerin şu anda Dubai’de kullanıldığını ve bu ülkedeki bankalarla entegrasyonlarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“25 adetlik bir üretim sonucunda Dubai’ye gönderdik, şu anda çalışmalar yapılıyor. Çok memnunlar, daha doğrusu test aşamasından dolayı çok çok memnunlar çünkü çok kolay bir şekilde günün her saatinde kolaylıkla altına ulaşabilirler. Kredi kartı ve nakit kullanımı da çok fazla, testler şu anda çok iyi gidiyor. Afrika Bölgesi, Pakistan, Hindistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye’de de çalışmalarımız ve bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Çalışmalarımızın sonucunda 2018’in ortalarına doğru göreceğimizi tahmin ediyorum.”

2020’de hem altın alan hem de satabilen cihaz geliştirilecek
Edinilen bilgiye göre, banka-finans, toplu taşıma-biletleme, gıda teknolojileri ve akıllı devlet alanlarında faaliyet gösteren Elektronet’in yıllık cirosu 120 milyon lira. Türkiye’nin ilk yerli ve milli ATM’sini üreten şirketin ATM’leri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Malta, Gana ve Türkiye olmak üzere dünyanın 7 ülkesinde kullanılıyor.

Şirket bünyesinde çalışan Türk mühendisler ve yazılımcılar, dünyada ilk kez sertifikalı altın satın alınabilecek Altınveren ATM cihazı geliştirdi. Üretim ve yazılım olarak milli ve yerli teknoloji ile üretildi. Elektronet şu anda Altınalan ATM versiyonu üzerinde çalışıyor. 2020’de hem altın alan hem de satabilen cihaz geliştirilmiş olacak.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Ziraat Bankası Özbekistan’daki yatırımlarını büyütüyor Ziraat Bankası Özbekistan’daki yat...

Ziraat Bankası, UTBANK hisselerinin tamamını alarak Özbekistan'daki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor....

Kazakistan’dan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı Kazakistan’dan Türk iş adamlarına yatırı...

Güney Kazakistan Eyaleti Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetimi Kalkınma ve Tanıtım Departmanı Müdürü Nurjan Esimjanov, ekonomik bölgede Tür...

Berlin’in “Küçük İstanbul”u vitrin kararttı Berlin’in “Küçük İstanbul”u ...

Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak da adlandırılan semti Kreuzberg’de esnaf vitrin karartma eylemi yaptı. Esnaf, artan fahiş kiralar ve ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Almanya’da vatandaş elektirik faturasını ödemekte zorlanıyor Almanya’da vatandaş...

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 330 bin hanenin elektriği, fat...

Ziraat Bankası Özbekistan’daki yatırımlarını büyütüyor Ziraat Bankası Özbekistan...

Ziraat Bankası, UTBANK hisselerinin tamamını alarak Özbekist...

Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur Açlığı silah olarak kulla...

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Elver, "Gıda, gıda yardımı ve g...

Hollanda’da mahkemeden camiye destek kararı Hollanda’da mahkeme...

Hollanda'daki Rotterdam Mahkemesi, Rotterdam Belediyesinin A...

Avrupalı Türkler’den Kızılay’a 3 milyon TL bağış Avrupalı Türkler’de...

UETD “Avrupalı Türkler Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasının ...

Hollanda’da asgari ücret dikkate alınmayacak Hollanda’da asgari ...

Hollanda'da yeni hükümetin protokol anlaşmasına göre asgari ...

Çocuğuna Cihat ismini koymak isteyen aile hakkında şikayet Çocuğuna Cihat ismini koy...

Fransa'da çocuğunun ismini Cihat koymak isteyen aile hakkınd...

Telekom şirketlerine ‘ müşterileri mağdur ediyorsunuz ‘ uyarısı Telekom şirketlerine R...

Hollanda Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu ACM, T-Mobile v...

Dünya’da ilk. Altın satan ATM’ler geliyor Dünya’da ilk. Altın...

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Kaptana, "Dünyada ilk olar...

Belçika, madeni para basmayı bıraktı Belçika, madeni para basm...

Belçika Kraliyet Darphanesi, bugün itibarıyla madeni para ba...

VIDEO GALERİ