Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Eigen risico aynı kaldı primlere 10 euro zam

Hollanda’da vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan olan ve çoğu partilerin seçim kampanyasında yer alan eigen risico’nun 385 euroda kalıp primlere yıllık 10 euro zam yapılması büyük başarı olarak lanse edildi.

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Eigen risico aynı kaldı primlere 10 euro zam

Koalisyon görüşmelerinde yer alan CDA ve CU’nun seçim kampanyasında eigen risico’da indirim yapmak istediği biliniyordu. Ancak CDA lideri Buma yaptığı açıklamada, 400 euro’ya çıkarılması beklenen eigen risico’nun aynı kalmasının seçim vaadini yerine getirmedikleri anlamına gelmediğini ve hatta büyük başarı olarak gördüğünü açıklaması tepkilere neden oldu.

Koalisyon görüşmelerinde yapılan anlaşmaların normal şartlarda kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten politika muhabiri Fons Lambie, ” bu konuyla ilgili sigorta şirketlerinin 1 Ekim tarihinden önce primleri açıklamak zorunda olduğu için bir ayrıcalık yapıldı ve anlaşmanın bilgileri paylaşıldı. Berabere kalan maçı kazanılmış gibi lanse edilmesi beklenti içerisinde olan seçmenlere yapılan büyük haksızlık ” olarak değerlendirdi.

DENK lideri Tunahan Kuzu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda hükümete ‘cimri’ yakıştırmasında bulundu. Neredeyse herkesin hemfikir olduğu bu konuda Kuzu da partilerin seçim vaadlerinde eigen risico’ya indirim yapacaklarını hatırlatarak, zam yapılmayıp 385 euro’da kalmasını, ancak primlerin ise 10 euro yükselecek olmasını sert bir dille eleştirerek, ” Yetkililer Hollanda’da ekonominin iyiye gittiğini söyledi. Bu durumda hükümetimiz ‘cimri’ dedi.

Açıklanan prim miktarı Bakanlık tarafından hazırlanan rapora göre belirtilmektedir. Primlerin ne kadar olacağı sigorta şirketine bağlı olduğu için henüz miktar net değil. 1 Ekim tarihinden önce sigorta firmalarının prim ücretlerini açıklaması bekleniyor.

SONHABER.EU

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