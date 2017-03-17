Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ekonomi büyüyor ama maaşlar geriden geliyor

Hollanda’da Rabobank ekonomistleri ekonomide yaşanan olumlu gelişmeşerin maaşlara yansımadığı ve şu anki tabloya göre geride kaldığını belirtti.

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Ekonomi büyüyor ama maaşlar geriden geliyor

2008 Yılında başlayan ekonomik krizin geride kaldığına dikkat çeken ekonomistler, ekonominin beklenilenden hızlı büyüme kaydetmesinin neden maaşlara yansımadığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen işsizliğin hala devam ettiğini vurgulayan ekonomistler, ” yedek kulübesi ” olarak adlandırdıkları bir kesimin aktif olarak iş aramadığından, işverenlerin bu gruptan işçi elde etmesinden dolayı daha ucuza çalıştırdıklarıını bildirdi. Bunun yanı sıra iş dünyasındaki masraflara da değinildi.

Ekonomistler işverenlerin yükünün hafifletildiğinde bunun maaşlara da yansıyacağını ve daha fazla kişinin işe alınacağını tahmin ediyor.

SONHABER.EU

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