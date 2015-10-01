Erasmus MC ile ADRZ hastanesinin ortaklığına izin çıktı

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Geçtiğimiz Mart ayında Admiraal De Ruyter hastanesini (ADRZ) devralmak istediğini açıklayan Erasmus MC hastanesine NZa’dan izin çıktı.

ADRZ hastanesinin uzun süredir finans sorunları yaşadığı belirtilirken, Erasmus MC hastanesinin her iki hastanenin bağımsız olarak çalışacağını ifade ederek devralmak istediği aktarılmıştı. Konuyu inceleyen NZa Erasmus MC’nin ADRZ’i devralmasında bir sakınca olmadığını açıkladı.

NZa iki hastane arasında yürütülecek olan ortak çalışmanın hastaları olumsuz yönde etkilememesi konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Devralma işleminin ACM ile görüşüldükten sonra onay çıktığı takdirde gerçekleşeceği bildirildi.

SONHABER.EU