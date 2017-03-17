Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

FNV’den maaşlara zam ve kadrolu iş şartı

FNV sendikası yeni cao görüşmelerinde artık işverenlerin maaşlara en az yüzde 3,5 zam yapmasını ve kadrolu iş imkanı sunmasını isteyeceğini bildirdi.

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FNV’den maaşlara zam ve kadrolu iş şartı

Sendika yeni cao görüşmelerinde büyüyen ekonominin artık vatandaşa da yansıması için çaba sarf edeceğini duyurdu. FNV özellikle ekonomik kriz nedeniyle flex çalışma sisteminin artık ekonominin iyiye gitmesi ve bu sayede firmaların daha fazla gelir elde ettiğini ifade ederek bu durumun çalışanlara da olumlu dönüş sağlaması gerektiğini savundu.

Belirlenen şartlara göre maaşlara en az yüzde 3,5 zam yapılması ve çalışanlara kadrolu iş imkanı sunulması istenilecek. Aynı zamanda her çalışanın yıllık bin euro brüt gelirinde ilerleme kaydetmesi talep edilecek. Bu duruma göre en düşük gelirli kişilerin maaşlarına yaklaşık yüzde 5 zam yapılması bekleniliyor.

FNV’nin üçüncü şartı ise iş dağılımının yaş ortalamasına göre yapılması. Gençlerin önünü açmak için yaşı ilerlermiş kişilere daha az iş imkanı sunulmasını istiyor.

FNV üyeleri tarafından belirlenen şartların Aralık ayında yeni cao görüşmelerinde masaya yatırılacağı aktarılıyor.

SONHABER.EU

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