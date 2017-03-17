Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Fransa’da yeni çalışma yasası sendikaları böldü

Fransa’da hükümetin değiştirmeyi düşündüğü çalışma yasasına yönelik yapılacak protesto, bazı sendikaların arasının açılmasına neden oldu.

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Fransa’da yeni çalışma yasası sendikaları böldü

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un işsizliği düşürme hedefi doğrultusunda kararnameler yoluyla yapacağı değişikliklere karşı ülkenin en büyük sol eğilimli işçi sendikası CGT tarafından yapılan 12 Eylül’de ülke genelinde protesto çağrısı sendikaları ikiye böldü. Mart ayından bu yana özel sektörde çalışan temsiliyetinde CGT’yi geride bırakan ve liberal çizgiye yakın olan CFDT ile UNSA gibi diğer büyük sendikalar, eylemlere katılmayacaklarını açıkladı. İşçinin Gücü (FO) adlı işçi sendikası da 12 Eylül’deki genel protesto eylemine katılmayacağını duyurmuştu. Solidaires adlı sendika ise eylemlere katılacağını açıklayarak, diğer sendikalara da destek vermeleri çağrısında bulundu.

Geçen yıl Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande’ın görevi döneminde yapılan çalışma yasası değişikliklerine karşı aylar süren protesto gösterilerine CGT, FO ve Solidaires destek verirken, CFDT, CFTC ve UNSA gibi sendika birlikleri yasadaki bazı maddelerin istedikleri gibi olmasını gerekçe göstererek katılmamışlardı. Yarın Basttile Meydanı’nda düzenlenecek olan yeni çalışma yasasını protesto gösterilerine lise öğrencilerinin de katılacağı belirtilirken, protesto gösterilerinin olaylı geçmesi bekleniyor.

İHA

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