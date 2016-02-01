Genç milyonerler listesinde Thuisbezorgd zirvede

Hollanda’da 100 genç milyonerlerin listesi hazırlandı. Listede thuisbezorgd’ın kurucusu zirvede yer alırken , Dj Martin Garrix ve Doutzen Kroes gibi isimler de listeye adını yazdırdı.
Aylık dergi Quote hazırlanan 40 yaş altı milyonerler listesinde yaklaşık 460 milyon euro mal varlığı ile Thuisbezorgd’ın kurucusu Jitse Groen birinci sırada yer aldı. Top 100 genç milyonerler arasında henüz 21 yaşında olmasına rağmen Dj Martin Garrix 14 milyon euro mal varlığı ile listeye girmeyi başardı. Listeye Doutzen Kroes’da adını yazdırdı.
Top 100 genç milyonerler listesinde ilk beş:
Jitse Groen (39), Thuisbezorgd, 460 miljoen euro
Pieter Zwart (39), Cool Blue, 255 miljoen
Paul de Jong (38), Cool Blue, 215 miljoen
Peter Becker (37), PB Web Media, 55 miljoen
Dennis Klompalberts (37), Travelbird, 54 miljoen
SONHABER.EU
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