Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Göçmenlerin AOW birikimi artıyor

Hollanda’da göçmen veya ebeveynlerinden birisi göçmen olan vatandaşların son yıllarda daha çok AOW birikimi yaptığı aktarıldı.

A+A-

Göçmenlerin AOW birikimi artıyor

Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan araştırmaya göre, 2014 ve 2015 yıllarında göçmenlerin ortalama yüzde 77 AOW birikimi yaptıkları belirtiliyor. Bu oranın 2004 yılında yüzde 75 olduğu açıklandı.

Hollanda’da vatandaşların tamamının ortalama yüzde 94 AOW birikimi olduğu ve Hollandalıların ise yüzde 98 ile emeklilik maaşının neredeyse tamamını biriktirdiği bilgisi verildi.

AOW emeklilik maaşı kişinin emekli yaşından 50 sene önce Hollanda’da ikamet ettiği sürede sigortalı olması ile birlikte hesaplanıyor. AOW yaşının 67’ye çıkarılması da göçmenlerin emeklilik maaşı birikimde artış yaşamasında etkili oluyor.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşar AOW için sigortalı olmadıklarından emeklilik maaşından her yıl yüzde 2 indirim yapılıyor.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda dünya sıralamasında ilk üçe girdi Hollanda dünya sıralamasında ilk üçe gir...

Danışmanlık ve muhasebe firması KPMG dünya genelinde ülkelerin ekonomisi, altyapısı ve halkın eğitim seviyesi ile ilgili yaptığı araştı...

Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev...

Almanya'da ayrımcılık hiç olmadığı kadar had safaya ulaştı. Almanya’da yabancılar özellikle Türkler için sıradan bir evin kirası Alma...

İngiltere’den döndü, kentin umudu oldu! İngiltere’den döndü, kentin umudu ...

İngiltere’de yaşayan Dicle Sevim Sertkaya’nın, memleketi Bingöl’ün kalkınmasına destek olmak için başlattığı lavanta tarımı, kente umut...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
“Balkanlar’daki Türk ve Müslümanların tecrübelerinden istifade etmeliyiz” “Balkanlar’daki Türk ve M...

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer...

Fransa’da 237 bin hane elektriksiz kaldı Fransa’da 237 bin h...

Fransa'da fırtına nedeniyle 237 bin hane geceyi elektriksiz ...

AP’den ‘en çok zulmü Hristiyanlar görüyor’ iddiası AP’den ‘en ço...

AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, "AP, Hri...

DENK’in seçimlere girmesi 600 imzaya bağlı DENK’in seçimlere g...

Hollanda Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlere ilk kez katılac...

Hollanda dünya sıralamasında ilk üçe girdi Hollanda dünya sıralaması...

Danışmanlık ve muhasebe firması KPMG dünya genelinde ülkeler...

Göçmenlerin AOW birikimi artıyor Göçmenlerin AOW birikimi ...

Hollanda'da göçmen veya ebeveynlerinden birisi göçmen olan v...

Polis el koyduğu eşya ve paraların üstüne konuyor Polis el koyduğu eşya ve ...

Hollanda'da polisin baskınlar sırasında el koyduğu eşya ve p...

Nutella’dan açıklama! Nutella’dan açıklam...

Palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha zararlı ve kan...

Fransa’nın Marsilya kentinde patlama Fransa’nın Marsilya...

Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşen patlama sonrası, ol...

Yabancılara hem kötü hem de pahalı ev Yabancılara hem kötü hem ...

Almanya'da ayrımcılık hiç olmadığı kadar had safaya ulaştı....

VIDEO GALERİ