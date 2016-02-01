Göçmenlerin AOW birikimi artıyor

Hollanda’da göçmen veya ebeveynlerinden birisi göçmen olan vatandaşların son yıllarda daha çok AOW birikimi yaptığı aktarıldı.

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Merkezi İstatistik Bürosu CBS tarafından yapılan araştırmaya göre, 2014 ve 2015 yıllarında göçmenlerin ortalama yüzde 77 AOW birikimi yaptıkları belirtiliyor. Bu oranın 2004 yılında yüzde 75 olduğu açıklandı.

Hollanda’da vatandaşların tamamının ortalama yüzde 94 AOW birikimi olduğu ve Hollandalıların ise yüzde 98 ile emeklilik maaşının neredeyse tamamını biriktirdiği bilgisi verildi.

AOW emeklilik maaşı kişinin emekli yaşından 50 sene önce Hollanda’da ikamet ettiği sürede sigortalı olması ile birlikte hesaplanıyor. AOW yaşının 67’ye çıkarılması da göçmenlerin emeklilik maaşı birikimde artış yaşamasında etkili oluyor.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşar AOW için sigortalı olmadıklarından emeklilik maaşından her yıl yüzde 2 indirim yapılıyor.

SONHABER.EU