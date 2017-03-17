Grev yapan öğretmenlerin maaşında kesinti yapılacak

Hollanda’da öğretmenlerin maaşlarına zam ve iş yükünün hafifletilmesi için gerçekleştirdikleri 1 saatlik iş bırakma eyleminden dolayı maaşlarında kesinti yapılacağı açıklandı.

A+A-

Nijmegen bölgesinde 15 ilkokulda bir saatlik iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin maaşında kesinti yapılacağı belirtildi. Kans & Kleur okulları derneği yönetim kurulu başkanı Hennie Biemond De Gelderlander’a yaptığı açıklamada, maaş kesintisi ile ilgili meslektaşlarından positif ve negatif tepkiler aldıklarını ifade etti.

Biemond, maaşlarda yapılacak kesintilerini bazı öğretmenlerin anlayışla karşıladığını ve bazılarının da bu konuda rahatsız olduğunu belirtti. Yapılacak kesintiden elde edilecek miktarın öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek içim kullanılacağını söyleyen Biemond, aldıkları karardan pişman olmadığını aktardı.

SONHABER.EU