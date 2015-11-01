Güral ‘Türkiye’nin ilk yerli kare bone’ porselenini üretti

İlk kez 2006 yılında bone porselen üreterek, ‘Türkiye’nin ilk yerli bone porseleni üreticisi’ unvanını alan Güral Porselen, bu kez de Türkiye’nin ilk yerli kare bone porselenini üretti.

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Güral Porselen ‘Caroline’ kare bone yemek takımı; şeffaf, dayanıklı, ışık geçirebilen, zarif yapısıyla eşsiz sofraların vazgeçilmez parçası olacak. Farklı desen ve renk seçenekleriyle zarif sunumlar yapmanızı sağlayan bone serisi ‘Caroline’ yemek takımı tanıtıma özel fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

Türkiye’de ilk kez yerli bone porselen üretimini gerçekleştiren Güral Porselen’den bir ilk daha… Güral Porselen, inovasyon çalışmalarına devam ederek bu kez de ilk yerli kare bone yemek takımını üretti. Şeffaf, dayanıklı, ışık geçirebilen, zarif yapısıyla Güral Porselen kare bone yemek takımları vitrinlerdeki yerini aldı. Tanıtıma özel fiyatlarla satışa sunulan bone serisi ‘Caroline’ yemek takımı farklı desen ve renk seçenekleriyle eşsiz sofraların vazgeçilmezi olacak.

Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kalitesi ve şıklığıyla sofralara incelik katan Güral Porselen’in bone serisi ‘Caroline’ yemek takımı ile şık sofralar hazırlamak artık çok kolay.

Güral Porselen ‘Caroline’ kare bone yemek takımlarına ve yeni sezon ürünlerine tüm satış noktaları ve ‘gural.com.tr’de kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kusursuz parçalarıyla kalite ve zarafeti sofralara taşımaya devam eden Güral Porselen, 23-26 Mart tarihleri arasında İdeal Home Fuarı’na katılarak yeni ürünlerini görücüye çıkaracak.

Üretim teknolojisi ve ürün çeşitliliği ile sektörün öncü firması Güral Porselen’den 12 kişilik ‘Caroline’ 85 parçadan oluşan kare bone yemek takımı; 12 adet yemek tabağı, 12 adet servis tabağı, 12 adet pasta tabağı, 12 adet kase, 1 adet büyük boy kayık tabak, 2 adet küçük boy kayık tabak, 1 adet çorbalık, 1 adet çorbalık kapağı, 6 adet çay fincanı, 6 çay fincanı tabağı, 6 adet kahve fincanı, 6 çay fincanı tabağı, 2 adet tuzluk, 1 adet karabiber,1 adet kürdanlık,1 adet kürdanlık kapağı parçalarından oluşuyor.

Güral Porselen hakkında:

1989 yılında kurulan ve 275.000 m2 alan üzerinde üretim yapan Güral Porselen; Kütahya’nın asırlara dayanan deneyiminin, nesiller boyu yaşatılan ustalığını 2000’li yılların teknolojisiyle birleştirmiş ve kusursuz porseleni yaratmayı başarmıştır. 52 ayrı ülkeye ihraç edilen Güral Porselen; başarıya endeksli şirket politikaları ve gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla, globalleşen dünyada ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktadır. Her geçen gün değişen ve gelişen trendleri yakından takip ederek, geliştirilen yaratıcı tasarımları, ar-ge’ye verdiği değer ve müşteri memnuniyeti odaklı stratejileriyle faaliyetlerini sürdüren Güral Porselen, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da lider porselen markaları arasında yerini almıştır.