Haciz bürosu borcunu ödemeyenlerin görüntüsünü yayınlayacak

Hollanda’da haciz bürosu borcunu ödemeyen kişilere ‘ görüntü yayınlama ‘ uygulaması ile baskı oluşturarak borçları tahsil edeceğini açıkladı.
Flevoland’da bulunan Straetus haciz bürosu bugüne kadar görülmemiş bir uygulama ile borçları tahsil etmeye çalışacak. Streatus Flevoland sahibi loyd Hendriks Omroep Flevoland’a yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın borcunu ödemeyenlere bir baskı oluşturacağını ve bu nedenle harekete geçeceklerini düşündüklerini belirtti.
Haciz bürosu çalışanlarının borçluları son kez uyarmak için gittiklerinde kamera ile kayıt yapacakları ve görüntülerin kişinin kimliğini ifşa etmeden internette yayınlanacağı bildiriliyor. Bu uygulamanın borcunu ödemesi için mahkeme kararı olanlara geçerli olduğunu belirten haciz bürosu, bu sayede borçluların bir an önce borcunu ödeyeceğini tahmin ediyor.
Savcılık haciz bürosunun bu uygulamasında borçluların kimliğini açığa çıkarmadıkları sürece suç teşkil etmediğini belirtti. Kaydedilen kişilerin Youtube’dan görüntüleri sildirmek için mahkemeye başvurabildiği de aktarıldı.
SONHABER.EU
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