H&M’in yeni markası Arket Amsterdam’da açılıyor

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Foto: Arket

H&M’in yeni markası Arket’in önümüzdeki günlerde Londra, Brüksel, Kopenhag ve Münih kentlerinde mağazaların açılacağı ve internet alışverişinde Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 18 ülkede satışa başlayacağı aktarıldı.

Hollanda’da ise Arket’in ilkbahar aylarında Amsterdam’ın Koningsplein’de Scheltema kitap mağazasına ait eski binaya açılacağı bildirildi. Üç katlı olacak olan mağazasın en alt katında biyolojik İskandinav yemekleri ile bir kafe olacağı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arket basın sözcüsü, Hollanda’da henüz başka bir kente mağaza açmayı düşünmediklerini belirtti. Arket’te COS, &Other Stories, Monki, Weekday ve Cheap Monday gibi markalara yer verileceği bildirildi. Monki ve Cheap Monday’ın H&M’den ucuz, COS, &Other Stories ise daha pahalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

SONHABER.EU