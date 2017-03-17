H&M’in yeni markası Arket Amsterdam’da açılıyor

H&M’in markası Arket önümüzdeki ilkbahar döneminde Hollanda’da ilk mağazasını Amsterdam’a açacağını duyurdu.
Foto: Arket
H&M’in yeni markası Arket’in önümüzdeki günlerde Londra, Brüksel, Kopenhag ve Münih kentlerinde mağazaların açılacağı ve internet alışverişinde Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 18 ülkede satışa başlayacağı aktarıldı.
Hollanda’da ise Arket’in ilkbahar aylarında Amsterdam’ın Koningsplein’de Scheltema kitap mağazasına ait eski binaya açılacağı bildirildi. Üç katlı olacak olan mağazasın en alt katında biyolojik İskandinav yemekleri ile bir kafe olacağı bilgisi verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Arket basın sözcüsü, Hollanda’da henüz başka bir kente mağaza açmayı düşünmediklerini belirtti. Arket’te COS, &Other Stories, Monki, Weekday ve Cheap Monday gibi markalara yer verileceği bildirildi. Monki ve Cheap Monday’ın H&M’den ucuz, COS, &Other Stories ise daha pahalı olacağı bilgisi paylaşıldı.
SONHABER.EU
H&M'in markası Arket önümüzdeki ilkbahar döneminde Hollanda'...
Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları k...
Fransa’da moda, tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan f...
Hollanda'da 5 Ekim Perşembe günü iş bırakma eylemi gerçeleşt...
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Münih ş...
Tatil öncesi son yazımda “ Avrupalı Türklere nasihatimdir” d...
Kırmızı Lale Film Festivali bu yıl daha geniş kapsamlı olara...
Hollanda'da Action mağazası Milka markasına ait ürünün bazı ...
Gelecek için Yeni Hareket Partisi Vorarlberg Temsilcisi ve l...
İsveç'te, Türk girişimci Muhuttin Taylı'nın sahibi olduğu sü...