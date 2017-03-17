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HMS Makina Manisa’da yeni yatırımı için Sipil İnşaat ile anlaştı

Airbus, Boeing, Bombardier, gibi dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık firmalarına ve ülkemizde TAI, Aselsan, Roketsan gibi havacılık ve savunma sanayi şirketlerine parça ve alt montaj grupları üreten HMS Makina Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım kararı aldı.

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HMS Makina Manisa’da yeni yatırımı için Sipil İnşaat ile anlaştı

HMS Makina Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yatırımını da yine Sipil İnşaat’a emanet etti. Sipil İnşaat; HMS Makina’nın Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yatırımının yükleniciliğini üstlendi.

Airbus, Boeing, Bombardier, gibi dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık firmalarına ve ülkemizde TAI, Aselsan, Roketsan gibi havacılık ve savunma sanayi şirketlerine parça ve alt montaj grupları üreten HMS Makina Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım kararı aldı.

Halen MOSB 4.kısımda 35 bin 500 m² parsel üzerinde 21 bin m² kapalı alandan oluşan ve Sipil İnşaat yükleniciliğinde anahtar teslimi olarak 2014 yılında tamamlanarak hizmete açılan ilk fabrikanın ardından HMS Makina bu kez 27 bin 500 m² parsel üzerinde yapılacak yeni fabrikanın inşaat sözleşmesini de Sipil A.Ş. ile imzaladı.

22 Ağustos 2017 tarihinde Manisa’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan HMS Makina Şirket Ortağı ve Genel Müdürü Aziz Meydan 19 bin 400 m² lik kapalı alandan oluşacak yeni fabrikalarında üretim kapasitelerini yüzde 100 arttıracaklarını ve halen 320 olan çalışan sayısını bu yatırım ile 500 kişiye ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Üretimlerinin yüzde 70’ni yurtdışına ihraç ettiklerinin altını çizen Meydan “Yeni fabrika yatırımlarının yeni satın alınacak ilave makinalarla 30 Milyon TL’ye mal olacağını belirterek, ilk fabrikanın yükleniciliğini başarıyla tamamlayan Sipil İnşaat ile gönül rahatlığı ile anahtar teslimi sözleşme yaparak yatırıma start vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

HMS Makina İhracata Yönelik Adımlarıyla Örnek Bir Sanayi Kuruluşu Olmaya Devam Ediyor.

Sipil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Bayraktar imza töreninde konuşmasına Atik ailesi ile uzun yıllardır birçok projede çözüm ortağı olarak iş birlikleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak başladı. HMS Makina’nın 2.fabrika yatırımının da tasarım ve projelendirme dahil olmak üzere anahtar teslimi yükleniciliğini üstlenmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bayraktar sözlerini; HMS Makina’nın küresel ölçekte havacılık ve savunma sanayine yönelik ihracat ağırlıklı ve katma değeri yüksek üretimleri ile ülkemizde örnek bir sanayi kuruluşu niteliği taşıdığını belirterek sürdürdü. Nuran Bayraktar törende Aziz Meydan’a, Atik ailesine ve HMS ailesine Sipil A.Ş.’ye duydukları güven nedeniyle teşekkür etti. Yeni yatırımlarının hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarının artarak devamı dilekleri ile sözlerini noktaladı.

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