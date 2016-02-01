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Hollanda Bursa bağları güçlendi

Hollanda Türkiye Ticaret Odası’nın (HTTO) Türkiye merkez ofisi Bursa’da açıldı.

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Hollanda Bursa bağları güçlendi

Ticaret Odası’nın (HTTO) Türkiye merkez ofisi Bursa’da açıldı. Açılışta konuşan HTTO Başkan vekili Onur Kurtay, HTTO’nun Bursa’da bir ilki gerçekleştirmiş olduğunu söyledi.

2013 yılında Hollanda Amsterdam’da kurulan Hollanda Türkiye Ticaret Odası’nın (HTTO) Türkiye merkez ofisi Bursa’da açıldı. Bursa’da yer alan ilk yurt dışı kökenli ticari yapılanma özelliği taşıyan Hollanda Türkiye Ticaret Odası’nın ofis açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bursa tekstil ve ticaret merkezi ( BUTTİM)’de gerçekleştirilen açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyüksehir Başkan vekilleri Abdülkadir Karlık ve Muhsin Özlükurt, Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkan vekili Onur Kurtay, BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki,STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

“Bursa’da bir ilk”

Açılışta konuşan HTTO Başkan vekili Onur Kurtay, HTTO’nun Bursa’da bir ilki gerçekleştirmiş olduğunu söyledi. Hollanda ve Bursa arasındaki ticari faaliyetler hakkında bilgi veren Onur Kurtay, “Ana hedefimiz iki ülke arasında köprü görevi görmek ve iki taraflı ekonomiyi ticaret odamız ve şubeleriyle desteklemektir. Yabancı STK’ lara İstanbul alışık ve faaliyet gösterdiğimiz alanda diğer ülkelerin ticaret odaları mevcuttur. Bursa’da da bu alanda da öncü olmak istedik. Hollanda’yı ele aldığımızda ithal ettikleri ürünler genellikle Bursa’nın lokomotifi olan Tekstil ve Otomotiv ile yan sanayisidir. Yaklaşık olarak 2016 yılı verilerini ele aldığımızda Uludağ İhracatçılar Birliği kayıtlarına göre yüzde 53’lük bir büyüme sağladık. 2017 Ocak ayında geçen yıla oranla yüzde 43’lük büyüme söz konusudur. Hollanda bir geçiş ülkesi konumundadır. Tekstil, gıda ve diğer sektörlerle ilgili olarak dağılım ve dağıtım bölgesi olarak dünya ticaretine yön vermektedir” dedi.

“Çok yönlü işbirlikleri gerçekleştireceğiz”

Hollanda’yı sadece ithalat ve ihracat açısından düşünmemek gerektiğini belirten Kurtay, Bursalı firmaların Hollanda’da tanıtılarak ve Hollandalı firmalarla işbirliklerini sağlayarak markalaşma anlamında da önemli fırsatların varlığına dikkat çekti. Kurtay, “Öncelikli olarak ekonomi daha sonra kültürel alanda yapacak olduğumuz çalışmalarımızla Tüm Türkiye’de faaliyet göstereceğiz. Çok yönlü iş birlikleri yaparak, faaliyet alanlarımızdan üyelerimizin maksimum istifade etmesi ve onlara kolaylık sağlanması açısından komitelerimizle destekçileri olacağız.” dedi. Birçok kurumla iyi niyet ve işbirliği anlaşmalarının yapılmaya devam ettiğini sözlerine ekleyen Kurtay, mevcut kurum yapısını genişletmeye devam edeceklerini belirterek, “Asıl amacımız iki ülke arasında köprü görevi görmek ve iki taraflı ekonomiyi ticaret odamız ve şubeleriyle desteklemektir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Merkez Şube açılışıyla diğer illerimizle ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan, destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” Diye konuştu.

İHA

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