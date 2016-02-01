Hollanda dünya sıralamasında ilk üçe girdi

Danışmanlık ve muhasebe firması KPMG dünya genelinde ülkelerin ekonomisi, altyapısı ve halkın eğitim seviyesi ile ilgili yaptığı araştırmada Hollanda’yı ilk üçte gösterdi.

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Dünya genelinde ekonominin stabil olduğu, yüksek öğrenimli vatandaşların sayısı ve ülkedeki altyapı çalışmaları dikkate alınarak hazırlanan raporda Hollanda’nın ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Sıralamada ilk beş ülkenin İsviçre, Hollanda, Lüksemborg, Hongkong ve Norveç olduğu açıklandı.

KPMG, bu ülkelerin dünya ekonomisinde ortalamanın üzerinde etkili, açık ve güçlü yapılanmalara sahip olduklarını bildirdi. İlk beşte yer alan ülkelerin hükümetlerinin etkili çalışmalar yapması, kaliteli düzenin kurulması, şeffaf politika uygulanması ve tarafsız hukuk devleti rolünü üstlenmesi ile yüksek not aldıklarını ifade eden KPMG, listede sadece zengin ülkelerin olmadığını, Malezya ve Şili gibi ülkelerin de yer almasıyla birlikte ülkelerin sadece ekonomik alana göre belirlenmediğini vurguladı.

Ülkelerde genel olarak her alanda yapılan çalışmalar ve gelişmelerin yanı sıra eğitim seviyesi gibi unsurlarında dikkate alındığı aktarıldı.

SONHABER.EU