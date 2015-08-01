Hollanda ekonomisi son 9 yılın zirvesinde

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Merkezi İstatistik Bürosu CBS’in son verilerine göre 2016 yılında Hollanda ekonomisi yüzde 2,1 büyüme kaydetti. Bu oranın 2007 yılından bu yana en yüksek oran olduğu açıklandı.

Ekonominin hızla büyümesine yatırımlar, ihracat ve halkın tüketim oranında artış olmasından kaynaklandığı bilgisi veriliyor. Mulligen’in baş ekonomisti Peter Hein konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ” Hollanda ekonomisi krizden sonra gelebileceği en iyi seviyede şu an ” ifadesini kullandı.

Ekonomistlerin 2017 yılına da olumlu baktıklar ve yıllar sonra halkın güveninde artış yaşandığı belirtildi. Özellikle girişimciler ve sanayi sektörünün ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili positif oldukları aktarıldı.

Ekonominin büyümesiyle ülkede istihdamın da artmaya başladığı saptandı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10,1 milyon istihdama ulaşıldığı bildirildi.

SONHABER.EU