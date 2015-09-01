Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda-Türkiye arasındaki kriz tatilcileri etkilemedi

Hollanda’da tur operatörleri Türkiye ile yaşanan diplomatik krizin tatilciler üzerinde çok fazla etkili olmadığını belirterek, iptallerle ilgili açıklamada bulundular.

A+A-

Hollanda-Türkiye arasındaki kriz tatilcileri etkilemedi

TUİ Nederland basın sözcüsü yaptığı açıklamada, çok az sayıda Hollandalı vatandaşların Türkiye tatilinş iptal ettiğini ifade etti. Vatandaşların basında çıkan haberlerden dolayı bilgi almak için aradıklarını ancak şu an için tatilini iptal edenlerin sayısının parmakla sayılacak kadar çok az olduğu aktarıldı.

Tatil sezonunun Nisan ayında başladığını vurgulayan TUİ Nederland, önümüzdeki ay Hollandalı vatandaşların Türkiye’ye tatil ile ilgili fikirlerinin netleşeceğini belirtti.

Bir başka tur operatörü Thomas da TUİ Nederland ile aynı sözlere yer verdi. Thomas, Türkiye seyehati iptallerinin dikkat çekici olmadığı bilgisini verdi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
C&A’da hem alışveriş hem eğlence C&A’da hem alışveriş hem eğle...

C&A Hollanda yaptığı açıklamada müşterilere sunacakları yeni konsept ile mağazaların daha eğlenceli ve heyecan verici olacağını belirtt...

Hollanda’da kiralar yüzde 10 düşmeli Hollanda’da kiralar yüzde 10 düşmeli...

Hollanda Ulusal Konut Sendikası De Woonbond kiraların yüzde 10 düşürülemesini istedi. ...

BKR’den borçlu vatandaşlarla ilgili olumlu açıklama BKR’den borçlu vatandaşlarla ilgil...

Hollanda'da Kredi Kayıt Bürosu (BKR) verilerine göre borçlu vatandaşların ödemelerinde yaşadıkları gecikmelerde ciddi düşüş yaşanıyor. ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda-Türkiye arasındaki kriz tatilcileri etkilemedi Hollanda-Türkiye arasında...

Hollanda'da tur operatörleri Türkiye ile yaşanan diplomatik ...

PvdA evet’e “HAYIR”, hayır’a “ EVET” dedi PvdA evet’e “HAYIR”, hayı...

16 Nisan Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referendum...

Amsterdam’da 13 kişi gözaltına alındı Amsterdam’da 13 kiş...

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Pazar günü Rotterdam'da yaşa...

Milli Görüş teşkilatlarından Türk vatandaşlarına anlamlı çağırı! Milli Görüş teşkilatların...

Hollanda’da hafta sonu yaşanan hareketli saatlerin ardından ...

Türk sporcular Hollanda’da 12 madalya kazandı Türk sporcular Hollanda’d...

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6...

Türkiye’nin Hollanda kararı Türkiye’nin Holland...

Türkiye, ''Hollanda makamlarından, vatandaşlarımıza kötü mua...

Hollanda, Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı Hollanda, Türkiye’d...

Hollanda, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dikkatli olmalar...

İsviçre gazetesi manşetten ‘Hayır’ çağrısı yaptı İsviçre gazetesi manşette...

İsviçre'de aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Blick gazetesi, ...

Asscher: Demokrasi ve özgürlük geleceğimizin temeli Asscher: Demokrasi ve özg...

Hollanda'da geçtiğimiz Cumartesi günü Rotterdam kentinde yaş...

Hollanda tüm ‘hayır kampanyalarına’ izin verdi Hollanda tüm ‘hayır...

Türk bakanların etkinliklerini iptal eden Hollanda, hayır ka...

VIDEO GALERİ