Hollanda-Türkiye arasındaki kriz tatilcileri etkilemedi

Hollanda’da tur operatörleri Türkiye ile yaşanan diplomatik krizin tatilciler üzerinde çok fazla etkili olmadığını belirterek, iptallerle ilgili açıklamada bulundular.

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TUİ Nederland basın sözcüsü yaptığı açıklamada, çok az sayıda Hollandalı vatandaşların Türkiye tatilinş iptal ettiğini ifade etti. Vatandaşların basında çıkan haberlerden dolayı bilgi almak için aradıklarını ancak şu an için tatilini iptal edenlerin sayısının parmakla sayılacak kadar çok az olduğu aktarıldı.

Tatil sezonunun Nisan ayında başladığını vurgulayan TUİ Nederland, önümüzdeki ay Hollandalı vatandaşların Türkiye’ye tatil ile ilgili fikirlerinin netleşeceğini belirtti.

Bir başka tur operatörü Thomas da TUİ Nederland ile aynı sözlere yer verdi. Thomas, Türkiye seyehati iptallerinin dikkat çekici olmadığı bilgisini verdi.

SONHABER.EU