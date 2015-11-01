Hollanda Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke oldu

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye 2010-2017 arasındaki dönemde 140 milyar dolarlık doğrudan sermaye gelirken, bunun 128.5 milyar doları 20 ülkeden geldi. En çok yatırım yapan ülke Hollanda oldu.

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Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye 2010-2017 arasındaki dönemde 140 milyar dolarlık doğrudan sermaye gelirken, bunun 128.5 milyar doları 20 ülkeden geldi. Peki Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke hangisi? İşte yatırım tutarları ve toplam içerisindeki payları ile Türkiye’ye en çok doğrudan yatırım yapan 20 ülke…

20- Lübnan

Lübnan’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 285 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 1 milyon dolar. Lübnan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 0.9.

19- Katar

Katar’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 476 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyon dolar. Katar şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.1

18- Kuveyt

Kuveyt’tan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 579 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 2 milyon dolar. Kuveyt şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.1

17- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 1 milyar 949 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise sıfır. Suudi Arabistan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.4

16- Japonya

Japonya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 199 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 18 milyon dolar. Japon şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.6

15- İsviçre

İsviçre’den Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 448 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 28 milyon dolar. İsviçre şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 1.8

14- İtalya

İtalya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 2 milyar 959 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 8 milyon dolar. İtalyan şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 2.1

13- Birleşik Arap Emirlikleri

BAE’den Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 4 milyar 165 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 4 milyon dolar. BAE şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.0

12- Azerbaycan

Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 4 milyar 899 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 129 milyon dolar. Azeri şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.6

11- Rusya

Rusya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 5 milyar 182 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise sıfır. Rus şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 3.7

10- Fransa

Fransa’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 6 milyar 850 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 6 milyon dolar. Fransız şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 4.9

9- Yunanistan

Yunanistan’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 6 milyar 867 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 6 milyon dolar. Yunan şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 4.9

8- İspanya

İspanya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 7 milyar 636 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 19 milyon dolar. İspanyol şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 5.5

7- Belçika

Belçika’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 209 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 3 milyon dolar. Belçikalı şirketlerden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 5.9

6- Almanya

Almanya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 851 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 51 milyon dolar. Alman şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.4

5- Lüksemburg

Lüksemburg’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 8 milyar 985 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 20 milyon dolar. Lüksemburg şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.4

4- İngiltere

İngiltere’den Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 9 milyar 538 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 10 milyon dolar. İngiliz şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 6.8

3- Avusturya

Avusturya’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 9 milyar 759 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 55 milyon dolar. Avusturya şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 7.0

2- ABD

ABD’den Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 11 milyar 198 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 16 milyon dolar. ABD şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 8.0

1- Hollanda

Hollanda’dan Türkiye’ye 2010-2016 yılları arasında 22 milyar 15 milyon dolarlık yatırım geldi. 2017 Ocak-Şubat doğrudan yatırım tutarı ise 89 milyon dolar. Hollanda şirketlerinden gelen yatırımın toplam doğrudan yatırım içerisindeki payı yüzde 15.8

Habertürk