Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor

Hollanda’da 90’lı yıllarda başlayan Betuweroute demiryolu projesinin neredeyse tamamlandığı duyuruldu. Rotterdam-Cenova demiryolu ile endüstri bağlantılarının güçlenmesi bekleniyor.
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90’lı Yıllarda yapımına başlanılan Betuweroute demiryolunda sona yaklaşıldığı bildirildi. Yük tren hattı olarak kullanılacak olan bu demiryolu projesiyle Rotterdam-Cenova (İtalya) bağlantısının kesintisiz olacak olması endüstri açısından büyük önem taşıyor.
Projenin tamamlanması için ProRail’in Almanya’yı beklediği, bu nedenle uzun sürdüğü bildirildi. Betuweroute demiryolunun son kısmı olan Zevenaar’da herşey tamamlandığı takdirde günlük 160 yük treni bu hattı kullanabilecek.
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