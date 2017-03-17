Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor

Hollanda’da 90’lı yıllarda başlayan Betuweroute demiryolu projesinin neredeyse tamamlandığı duyuruldu. Rotterdam-Cenova demiryolu ile endüstri bağlantılarının güçlenmesi bekleniyor.

A+A-

Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor

Foto: Wikipedia

90’lı Yıllarda yapımına başlanılan Betuweroute demiryolunda sona yaklaşıldığı bildirildi. Yük tren hattı olarak kullanılacak olan bu demiryolu projesiyle Rotterdam-Cenova (İtalya) bağlantısının kesintisiz olacak olması endüstri açısından büyük önem taşıyor.

Projenin tamamlanması için ProRail’in Almanya’yı beklediği, bu nedenle uzun sürdüğü bildirildi. Betuweroute demiryolunun son kısmı olan Zevenaar’da herşey tamamlandığı takdirde günlük 160 yük treni bu hattı kullanabilecek.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor...

V&D'nin iflas etmesinin ardından Jumbo Groep marketler zinciri tarafından satın alınan La Place, Hollanda'nın çeşitli kentlerinde açıla...

Hollanda’da ev almak daha da zorlaşıyor Hollanda’da ev almak daha da zorla...

Hollanda'da 2008 yılında başlayan krizin ardından konut kredisinde şartları ağırlaştırılmıştı. Şartlarda yeniden düzenleme yapılarak ko...

Rotterdam Limanı büyüyor Rotterdam Limanı büyüyor

2013 Yılında denizden kazanılan 1000 hektar yeni liman alanına ilave olarak 70 hektar alan daha gelecek....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Kapıkule’de vatandaşları jandarma karşılıyor Kapıkule’de vatanda...

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yakınında güvenlik noktası oluştur...

Avrupa’da Hollanda zirvede Avrupa’da Hollanda ...

Sağlık Bakanı Schippers'ın Temsilciler Meclisine sunduğu rap...

Sokak tacizine 4100 euro ceza Sokak tacizine 4100 euro ...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi sokakta kadınları taciz ede...

La Place 1169 tecrübesiz personel arıyor La Place 1169 tecrübesiz ...

V&D'nin iflas etmesinin ardından Jumbo Groep marketler zinci...

Türkiye düşmanı Belediye Başkanı istifa etti Türkiye düşmanı Belediye ...

Her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel ...

Fransa’da “Eşitlik ve Adalet Partisi” afişlerine ırkçı saldırı Fransa’da “Eşitlik ve Ada...

Fransa’da yaklaşan genel seçimler öncesi, Türk ve Müslüman d...

Romy’nin (14) katili olduğunu itiraf etti Romy’nin (14) katil...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki okul arkadaşına te...

Hollanda’da 30 yıllık proje tamamlanıyor Hollanda’da 30 yıll...

Hollanda'da 90'lı yıllarda başlayan Betuweroute demiryolu pr...

PostNL kaldırdığı posta kutularını geri koydu PostNL kaldırdığı posta k...

Hollanda'da PostNL kargo firması belirli noktalardan kaldırd...

Vergi dairesini meclis üyeleri de çözemiyor Vergi dairesini meclis üy...

Hollanda'da vergi dairesinde revizyona gidilmesi kararının a...

VIDEO GALERİ