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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da 4 büyük şehir 35 milyar istedi

Hollanda’da Rotterdam, Den Haag, Amsterdam ve Utrecht belediyeleri hükümetin Randstad bölgesine 35 milyar euro yatırım yapmasını istedi.

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Hollanda’da 4 büyük şehir 35 milyar istedi

Bu 4 büyük şehirin belediye heyetleri hükümetten istedikleri 35 milyar euro ile kentlerde yapılması hedeflenen kentsel dönüşüm projeleri ile özellikle konut ve ulaşımın geliştirileceğini belirtti.

Konuyla ilgili AD gazetesine açıklamalarda bulunan Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb, konuyu başbakan Rutte’ya ilettiklerini ve bu konuda hükümet ile Brüksel heyetinin inovasyon projelerine bütçe ayırması gerektiğini ifade etti.

İş dünyası, bankalar ve konut sektöründe yapılacak olan yeniliklere yönelik harcamalarda devletin yardımcı olmasını isteyen bu 4 büyük şehir, 5G internet, yeşil enerji ile ulaşım ve çevre dostu konutların inşaat projelerinin başı çektiğini ifade etti.

Mark Rutte, ” çalışmaları beğendim. Farklı projeler. Ancak artık bu konuyu kurulacak olan yeni hükümet ile görüşmeleri gerekecek ” sözleriyle belediyelere cevap verdi.

SONHABER.EU

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