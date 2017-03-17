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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da ağır işlerde çalışanlar emeklilik yaşına ulaşamıyor

Emeklilik yaşı 67 olan Hollanda’da aşır işlerde çalışan kişilerin emekliliğinden önce işi bırakmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

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Hollanda’da ağır işlerde çalışanlar emeklilik yaşına ulaşamıyor

Metal sektörü emeklilik fonu PMT yaptığı açıklamada yaptıkları ağır işlerden dolayı bir çok kişinin emekli yaşına ulaşmadan hastalık nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi nedeniyle ödenek aldığına dikkat çekti.

Son yıllarda çalışamaz durumda olup ödenek alanların sayısının ikiye katlandığını belirten PMT, bu sayının önümüzdeki yıllarda düşüş göstermeyeceği görüşüne sahip.

Sağlık ve Refah emeklilik fonu tarafından yapılan açıklamada da bu sektörde çalışanların emeklilik yaşına kadar çalışamadıklarını belirtti.

Daha önce de yetlililer her sektör için farklı emeklilik yaşları olması gerektiğini belirterek, ağır işlerde çalışanların emeklilik yaşının düşürülmesi konusunu gündeme getirmişti.

SONHABER.EU

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