Hollanda’da ağır işlerde çalışanlar emeklilik yaşına ulaşamıyor

Emeklilik yaşı 67 olan Hollanda’da aşır işlerde çalışan kişilerin emekliliğinden önce işi bırakmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.
Metal sektörü emeklilik fonu PMT yaptığı açıklamada yaptıkları ağır işlerden dolayı bir çok kişinin emekli yaşına ulaşmadan hastalık nedeniyle çalışamaz duruma gelmesi nedeniyle ödenek aldığına dikkat çekti.
Son yıllarda çalışamaz durumda olup ödenek alanların sayısının ikiye katlandığını belirten PMT, bu sayının önümüzdeki yıllarda düşüş göstermeyeceği görüşüne sahip.
Sağlık ve Refah emeklilik fonu tarafından yapılan açıklamada da bu sektörde çalışanların emeklilik yaşına kadar çalışamadıklarını belirtti.
Daha önce de yetlililer her sektör için farklı emeklilik yaşları olması gerektiğini belirterek, ağır işlerde çalışanların emeklilik yaşının düşürülmesi konusunu gündeme getirmişti.
SONHABER.EU
Hollanda'nın Utrecht kentine Benelux'ın en büyük korku evi (...
Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan...
Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır ka...
Hollanda'nın ev sahipliğini üstlendiği Avrupa Kadınlar Futbo...
Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şü...
Hollanda'da çalışanların maaşlarında kesinti yaptıkları veya...
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokra...
Emeklilik yaşı 67 olan Hollanda'da aşır işlerde çalışan kişi...
Meteoroloji uzmanları normal şartlarda Temmuz ayında iki haf...
Avrupalı Türkler tarafından ülke ülke düzenlenen 15 Temmuz...