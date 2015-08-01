Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı

Hollanda’da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan araştırmaya göre vatandaş para biriktirmekte zorlanırken giderlerin de artış gösterdiği belirtiliyor.
CBS’in yaptığı araştırmada Hollanda’da vatandaşların giderlerinde artış olduğu ve bu nedenle birikim yapmakta zorlandığı bildirildi. Bu durumun 2013 yılında başladığı ve halen devam etmekte olduğu belirtildi.
Vatandaşın özellikle konut kredisi ile ev alma gibi yatırımlarda bulunduğu ve borçlanmalardan dolayı kenara para atamadıkları aktarıldı.
Araştırmaya göre vatandaşların kredi borçlarında artış görülüyor. CBS giderlerin artması sebebiyle para biriktiremediğini bildirdi.
SONHABER.EU
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