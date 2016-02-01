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Hollanda’da en favori iş kamu sektörü

Hollanda’da son 14 yılda ilk kez kamu sektörü en favori işverenler arasında zirvede yer alırken top 10’da adı geçen diğer firmalar da şaşırtmadı.

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Hollanda’da en favori iş kamu sektörü

İş piyasaları araştırma merkezi Intelligence Group tarafından yapılan yıllık araştırma raporlarının sonuçlarına göre Hollanda’da son 14 yılda ilk kez kamu sektörü en favori işveren olarak birinci sırada yerini aldı. Devlet kurumları bu son araştırmada son üç yıldır zirveyi kimseye bırakmayan Shell firmasını tahtından etmiş oldu.

15 bin katılımcı ile hazırlanan araştırma sonuçlarında en dikkat çeken unsurun FrieslandCampina, Van der Valk Otelleri, Coolblue ve Nike firmalarının en favori işverenler listesinde hızla yükselmesi oldu. Intelligence Group başkanı Geert Jan-Waasdorp, bu firmaların hızlı yükselişini iş piyasasına giren yeni nesilin etkili olduğunu ifade etti.

Anket sonucuna göre Hollanda’da en favori iş verenlerin listesinden ilk 10’a girenler şöyle:

1. Het Rijk (Kamu)

2. Shell

3. Rabobank

4. Philips

5. Google

6. KLM

7. ING

8. Belastingdienst (Vergi dairesi)

9. Politie

10. Unilever

SONHABER.EU

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