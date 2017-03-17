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Hollanda’da ev almak daha da zorlaşıyor

Hollanda’da 2008 yılında başlayan krizin ardından konut kredisinde şartları ağırlaştırılmıştı. Şartlarda yeniden düzenleme yapılarak konut alımında bazı masrafları banka karşılamayacak.

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Hollanda’da ev almak daha da zorlaşıyor

Merkezi Planlama Bürosu CPB tarafından yapılan araştırmada loan-to-value olarak ifade edilen konut satın alımında bankadan alınan maksimüm miktarın artık sadece konutun fiyatını karşılanmasına göre belirlenecek olmasının özellikle ilk defa ev satın almak isteyenleri nasıl etkileyeceğini ela aldı.

Makismüm yüzde 100 olarak belirlenen miktar, önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya alınacak. Bu durumda evin tadilatı ve satın alma masraflarını artık vatandaş kendi cebinden ödeyecek.

CPB verilerine göre konut almak zaten zordu bu şartlarda Hollanda’da ev almak daha da zorlaşacak.

SONHABER.EU

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