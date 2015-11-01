Hollanda’da fırtınanın verdiği hasar açıklandı

Hollanda’da Perşembe günü özellikle Güney ve Kuzey bölgelerinde etkili olan rüzgarın şiddeti 10 olarak belirtilirken, meydana gelen hasarlarla ilgili açıklama yapıldı.

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Foto: Michel van Bergen

Sigortalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın verdiği hasarın beklenilenin altında olduğu belirtildi. Şu ana kadar elde edilen verilere göre hasarın 10 milyon euro’nun altında olduğu açıklandı.

Fırtınanın tahmin edildiği gibi şiddetli olmaması daha az hasarın meydana gelmesine neden olduğunu belirten Sigortalar Birliği, bazı yerlerde ağaçların park halinde olan araçların üzerine düştüğünü, evlerin çatılarında hasar olduğu belirtildi.

Rüzgarın Hoek van Holland’da saatte 166 km’ye ulaştığı ve karayollarında yaklaşık 15 tırın devrildiği bildirildi.

Daha önce meydana gelen fırtınalarda hasarların 2015 yılında 13 milyon ve 20117 yılında 171 milyon euro olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl şiddetli gökgürültüsü ve tenis topu büyüklüğündeki doludan dolayı oluşan hasarın 500 milyon euro’ya ulaştığı belirtildi.

SONHABER.EU