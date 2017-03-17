Hollanda’da gelir düşüyor, kiralar yükseliyor

Hollanda’da yapılan incelemeler sonucu gelir düzeyinde yaşanan düşüşe karşılık yüksek ev kiralarının vatandaşı özellikle 2015 yılında çok zorladığı ortaya çıktı.

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Konut Kooperatif dernekleri Aedes, De Woonbond ve Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tarafından yapılan incelemelerde, Hollanda’da gelir düzeyinin gerilemesine rağmen ev kiralarında ciddi artış yaşanması vatandaşı oldukça zorladığı görülüyor.

2015 Yılı baz alınarak hazırlanan raporda konut kooperatiflerine ait evlerin kiralarıyla birlikte enerji ve vergi miktarlarının gelirin yüzde 33’ünü kapsadığı yer alıyor. Buna göre vatandaş ortalama 585 euro ödeme yapmış oluyor. Kirasını ödeyemeyen vatandaşların oranında ise yüzde 0,8 artış olduğu gözlemleniyor.

Yapılan incelemede ilk kez özel sektöründe ele alındığını belirten dernekler, sosyal konut ve şahıs konutlarında vatandaşların aylık ortalama 815 euro ödemek zorunda olduğu ve bu miktarında gelirin yüzde 37’sini kapsadığı aktarıldı.

Raporda gelir düzeyine göre kiraların yüksek olmasının yanı sıra, geliri yüksek olup kirası düşük konutlarda ikamet edenlerle birlikte, geliri düşük olan vatandaşların da kirası yüksek olan konutlarda bulunmasının da yaşanan dengesizliğe etkenlerden biri olarak gösterildi.

SONHABER.EU