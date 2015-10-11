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Hollanda’da hane halkı borcu 760 milyar avro

Hollanda’da hane halkı borçları 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle 760 milyar avroya yükseldi.

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Hollanda’da hane halkı borcu 760 milyar avro

Merkezi İstatistik Kurumu CBS tarafından yayınlanan verilere göre, Hollanda’da 2017 yılı haziran ayı sonu itibariyle hane halkının toplam borcu yılın ilk çeyreğine göre 3 milyar avro artarak 760 milyar avroya yükseldi.

Yapılan açıklamada, artışın ekonomideki iyi gidiş ile birlikte ipotekli alınan konutlardan kaynaklandığı bildirildi. Bu rakamlara kar amacı olmayan vakıfların da dahil olduğu belirtildi.

Hollanda’da hane halkının toplam borcu, Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya(GSYH) oranla ele alındığında yüzde 218,8 e tekabül ediyor. Bu oranın Avrupa Komisyonu kriteri olan yüzde 133 oranının çok çok üstünde olduğu vurgulandı.

Türkinfo

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