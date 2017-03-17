Hollanda’da iflaslar tekrar artmaya başladı

Hollanda’da Merkezi İstatistik Bürosu CBS’in açıkladığı verilere göre Haziran ayında iflas eden firma sayısı arttı. 2017 Yılında son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşan iflasların tekrar artması yetkilileri düşündürüyor.

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CBS’in raporunda yer alan bilgilerde, şahıs şirketleri hariç, Haziran ayında 277 firma ve kurumun iflas ettiği aktarılıyor. 55 İflas ile ticaret firmalarının liste başında yer aldığı bildirilirken, gastronomi sektöründe de iflas sayısının oldukça fazla olduğunda dikkat çekildi. Bu rakamlara göre Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla daha fazla iflasın olduğu belirtiliyor.

Hollanda’da 2013 yılında patlak veren iflasların 2017 yılında düşüşe geçtiğini ve 2007 yılından bu yana ilk kez en düşük seviyeye ulaştığını belirten CBS, son aylarda iflaslarda tekrar artış yaşanmasına anlam veremediklerini ifade etti.

SONHABER.EU