Hollanda’da inşaat işçisi açığı artıyor

UWV tarafından yapılan açıklamada Hollanda’da inşaat işçisi açığının hızla artış gösterdiği belirtildi.
UWV önümüzdeki yıl inşaat sektöründe 13 bin yeni iş imkanı olacağını duyurdu. Sektörde yaş oranının yüksek olması ve kriz döneminden bu yana eğitim gibi konularda eksiklik yaşanmasından dolayı yeni genç işçi sorunu yaşandığı belirtildi. Krizin en çok vurduğu sektörlerden birisi olan inşaat’ın gençler tarafından da bu nedenle tercih edilmediği bildiriliyor.
UWV’de yer alan inşaat işçisi ilanlarının 35 bine ulaştığı aktarıldı. İnşaat sektörü derneği Bouwend Nederland yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllarda 40 bin gencin inşaat sektörüne kazandırılacağını belirtti. Krizin yavaş yavaş atlatılmasıyla birlikte gençlerin de tekrar bu sektöre ilgi duymaya başladığı vurgulandı.
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