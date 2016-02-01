Hollanda’da kiralar yüzde 10 düşmeli

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Sendika kiraların düşürülmesi isteklerine gerekçe olarak, vatandaşın gelirinde bir artış olmamasına rağmen kiraların sürekli yükselmesini gösterdiler.

2012 ile 2015 yılları arasında senelik gelirlerde net olarak 900 euro bir gerileme yaşandığını, buna rağmen kiraların yıllık olarak 816 euro azaldığını ileri süren Hollanda Ulusal Konut Sendikası, bu gidişle kiracıların zor durumda kalarak kiralarını ödeyemeyek hale geldiklerinin altını çizdi.

Ayrıca, 15 Mart Hollanda Genel seçimlerinden sonra kurulacak Hükümetin öncelikle bu konuya acil çözüm bulması gerektiği belirtildi.

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